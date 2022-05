Torsdag eftermiddag måtte politiet have særdeles meget fart på.

De holdt i krydset ved Stockholmsgade/ Motalagade i Aarhus, da de blev opmærksomme på en motorcykel, hvor der sad to personer uden hjelm.

Politiet ville standse motorcyklen og satte derfor efter den med horn og lygter tændt.

Det fik dog ikke føreren af motorcyklen til at stoppe – tværtimod.

Han satte farten op, og det var tydeligt, at han ikke ønskede at standse.

Politiet måtte derfor jagte motorcyklen ned af Ystedgade, Malmøgade og Randersvej, hvor motorcyklisten på et tidspunkt fortsatte sin kørsel på fortovet imod færdselsretningen.

Herefter kørte motorcyklisten ind på et stisystem, hvor patruljen ikke kunne følge med. I mellemtiden var flere andre patruljer kørt til stedet for at assistere, og en af patruljerne spottede kort efter motorcyklen ud for krydset ved Katrinebjerg /Myggenæsvej, hvorefter den kørte direkte mod patruljen imod køreretningen.

Herefter fortsatte jagten. Føreren af motorcyklen kørte ind bag patruljebilen og videre af et stisystem, hvor politiet igen mistede den af syne.

Et vidne gjorde dog betjentene opmærksomme på, at de to personer var løbet op ad nogle trapper, og betjentene satte efter i løb. De to mænd på 18 og 20 år blev kort efter indhentet og anholdt.

Betjentene kunne genkende den 18-årige mand som værende føreren af motorcyklen, og han blev derfor indledningsvis sigtet for ikke at have efterkommet politiets anvisninger, for kørsel uden førerret og for overtrædelse af færdselsloven ved at have kørt på fortovet og imod færdselsretningen.

Motorcyklen blev efterfølgende fundet henkastet, stadig med tænding på, i en have på Katrinebjergvej.

Det viste sig, at motorcyklen var meldt stjålet den 22. april, og politiet kontaktede derfor ejeren, som kort tid efter ankom til stedet og fik sin motorcykel igen.

De to mænd på 18 og 20 år blev desuden begge sigtet for brugstyveri af motorcykel og for ikke at have anvendt styrthjelm.