Søndag eftermiddag var det helt store beredskab på aktion på vandet i Ebeltoft, efter en 76-årig sejler, hvis tomme båd gik på grund søndag, har været meldt savnet.

Mandag eftermiddag er sejleren stadig ikke fundet.

Politiet har dog en stærk teori om, hvad der er sket.

»Vi går stærkt ud fra, at han er faldet i vandet. Nu arbejder vi ud fra, hvor han kan være endt henne,« siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi oplyser, at dagen primært er gået med at planlægge tirsdagens eftersøgning.

»Dagen er gået med at koordinere. I morgen klokken 9 sender vi droner i luften, smider både i vandet og får patruljer til at afsøge langs kysten i områderne, hvor vi tror, han kan være kommet ind,« siger Janni Lundager.

Borgere i området er velkomne til at hjælpe med at lede, fortæller hun.

»Vi afsøger kysten i morgen, så det må borgerne meget gerne hjælpe med i dag. Hvis man er ude at gå en tur med hunden, må man meget gerne kigge efter, om han skulle ligge et sted langs kysten. Så skal man selvfølgelig ringe til politiet med det samme,« siger hun.

Det er heller intet til hindre for, at man sejler med sin båd i området på vandet ved Ebeltoft.

»Man må meget gerne sejle rundt. Vi tager imod al den hjælp, vi kan få. Så hvis man har båd og vil ud at nyde det gode vejr her i eftermiddag, er man hjertens velkommen til at kigge og give os et kald, hvis man ser noget,« afslutter Janni Lundager.

De pårørende er underrettet.