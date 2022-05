Tusindvis af udklædte mennesker kommer lørdag til at vade gennem Aalborgs gader i en dagslang beruselse.

Aalborg Karneval vender nemlig tilbage efter at have været aflyst de seneste par år på grund af en pandemi.

Det betyder selvsagt, at politiet får nok at se til, når de skal sørge for at opretholde ro og orden blandt de 80.000 karnevalister, der plejer at møde op til den store folkefest.

»Borgerne vil kunne møde os både på motorcykler, almindelige cykler og i selve optoget, hvor vi har indsat dialogbetjente i gule veste, der bevæger sig til fods med optoget,« siger Anders Uhrskov, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Det er et fly som dette, Forsvaret bidrager med i forbindelse med Aalborg Karneval. Foto: Flyverhjemmeværnet Vis mere Det er et fly som dette, Forsvaret bidrager med i forbindelse med Aalborg Karneval. Foto: Flyverhjemmeværnet

Mens politiet holder sig på landjorden, så får de assistance i luften fra Forsvaret.

Et Defender-fly skal nemlig hjælpe politiet med at danne et overblik over optogets færden gennem gaderne.

»Forsvarets støtte er vigtig for os. Patruljeflyet giver os for eksempel et overblik, der har stor værdi, når vi skal disponere og indsætte vores politifolk på gaden, så de gør størst mulig nytte for borgerne,« siger Anders Uhrskov.

Politiet orienterer borgerne om, at flyet nok vil komme til at larme, når det flyver rundt over Aalborg.

»Men vi håber på borgernes forståelse for, at vi benytter os af dette middel til støtte for vores politifolks indsats på gaden,« siger Anders Uhrskov og påpeger, at støjen fra flyet kommer til at nå længere ud end støjen fra selve karnevalet.

Ud over mandskab på jorden og i luften vil der undtagelsesvis blive sat overvågning op på særligt udvalgte områder i Aalborg. Det drejer sig blandt andet om Kildeparken, hvor optoget ender og den centrale gade Vesterbro, hvor alle karnevalister skal spadsere.

Politiet tropper op med dialogpoliti i gule veste. Derudover vil der også være anden form for politi, der vil være knap så synlig. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Politiet tropper op med dialogpoliti i gule veste. Derudover vil der også være anden form for politi, der vil være knap så synlig. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

»Videoovervågning skal ses som en del af vores tilstedeværelse. Formålet med overvågningen er at sikre ro og orden i Aalborg, samt forebygge lovovertrædelser og give politiet styrkede muligheder for at efterforske eventuelle forbrydelser,« siger vicepolitiinspektøren.

Overvågningen bliver slettet efter 30 dage, med mindre det indgår i en konkret politisag.

Nordjyllands Politi tropper desuden op med civile betjente, som kommer til at gå midt i optoget sammen med de øvrige karnevalgæster.

Hvad er temaet for deres udklædning?

»Det kan jeg ikke røbe.«