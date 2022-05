»Hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som man ved har optaget i tidsrummet søndag morgen omkring kl. 06.00-08.00, så skal man straks sikre det.«

Sådan lød opfordringen i en af de første meldinger fra Nordjyllands Politi efter 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg tidligt om morgenen 6. februar.

Og her lige knap tre måneder efter Mias forsvinden, kommer politiet så med en opfordring om, at man lader sine overvågningskameraer registrere hos politiet.

»Kameraovervågning er et rigtig stærkt kort for os at have på hånden, når vi skal opklare kriminalitet. Kameraregistret er vores overblik over, hvor der er opsat overvågning. Det kan spare os tiden, som det tager at afsøge et område for at finde ud af, om der hænger kameraer,« udtaler Ole Kristensen, der er politiinspektør ved Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Det virker måske åbenlyst at kæde timingen af denne udmelding sammen med sagen om Mia Skadhauge Stevn, men helt så direkte skal det ikke sammenkobles.

»Det har jo selvfølgelig aktualiseret det, men det skal forstås som en generel opfordring,« siger Ole Kristensen.

Kunne det have hjulpet med opklaringen af Mia-sagen, hvis flere kameraer var registrerede hos jer?

»Det kan jeg ikke svare på. Det er et temmelig hypotetisk spørgsmål.«

Hypotetisk eller ej, så var politiet flere gange i løbet af efterforskningen af Mia-sagen ude med opfordringer om, at borgere, virksomhedsejere og andre, der lå inde med overvågning, henvendte sig til politiet.

Det drejede sig blandt andet om at få identificeret den sorte bil, som Mia steg ind i, på Vesterbro omkring klokken seks søndag morgen og siden kom også en opfordring til personer med vildtkameraer i Dronninglund Storskov, som var her Mias lig blev fundet.

Det er lovpligtigt for virksomheder, myndigheder, foreninger og lignende, at registrere sine overvågningskameraer, mens det for private er valgfrit.

»Det her er både en opfordring til virksomheder og private. Der er helt sikkert virksomheder eller forretninger, der trods lovkravet ikke har fået deres kameraer registreret,« siger Ole Kristensen, der samtidig understreger, at en registrering ikke betyder, at politiet sidder og kan følge med direkte på kameraerne.

»Vi vil bare gerne vide, hvor de er, så vi ikke skal bruge tid på at opspore dem, hvis der sker noget.«

Det kræver desuden en dommerkendelse for at politiet kan gøre krav på din videoovervågning.