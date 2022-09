Lyt til artiklen

En 20-årig kvinde blev lørdag aften stukket ned med kniv på åben gade i Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at en kvinde er blevet stukket i halsen med kniv, og at vi har anholdt gerningsmanden,« siger vagtchef Jørn Bystrup.

Overfaldet skete på Jakob Gades Stræde i byens centrum, og anmeldelsen kom klokken 20.53.

Et større politiopbud rykkede ud til Vejle centrum sent lørdag aften.

Politiet rykkede talstærkt ud og afspærrede et større område i den centrale del af byen.

Kort efter blev den formodede gerningsmand, en 21-årig mand, anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af søndagen.

Kvinden pådrog sig et »ikke dybt snit« i halsen og meldes uden for livsfare.

På nuværende tidspunkt vil politiet ikke oplyse nærmere om, hvad der gik forud for knivstikkeriet.

»Det er uklart, hvad motivet er. Det skal grundlovsforhøret kaste nærmere lys over,« siger Jørn Bystrup, som heller ikke kan komme nærmere ind på en eventuel relation mellem offer og gerningsmand.

B.T. følger sagen …