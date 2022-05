En 20-årig mand er stadig i kritisk tilstand.

Kort efter midnat natten til onsdag var han involveret i et trafikuheld i Aalborg.

Med i bilen sad tre andre, som fik mindre alvorlige skader.

Hvad, der forårsagede uheldet, hvor bilen kørte af vejen, ramte et træ og endte i en have på Hjerlvej, har indtil nu været lidt af et mysterie.

Men nu kan politiet altså løfte lidt af sløret for, hvad der er sket.

»Vi har talt med flere vidner, der fortæller, at bilen blev påkørt, og det var derfor, den mistede herredømmet,« siger Kenneth Rodam politikommissær ved Nordjyllands Politi.

»Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der ligger forud for det. Der kan være tale om noget road rage.«

Kort efter ulykken fandt politiet en bil, der matchede vidnernes beskrivelse.

Den 20-årige blev efter ulykken lagt i kunstigt koma. Foto: Presse-fotos.dk

Føren var en 37-årig mand, som de anholdte på stedet.

Han fremsættes i grundlovsforhør klokken 15.00 onsdag.

»Der var nogle skader på bilen, som understøtter vores mistanke, og vi går ind til grundlovsforhøret med henblik på at få manden varetægtsfængslet,« siger Kenneth Rodam.

Manden er sigtet for brud på straffelovens paragraf 252 – vanvidskørsel – og uagtsom legemsbeskadigelse.

Han nægter sig umiddelbart skyldig.