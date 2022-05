En 20-årig mand er lagt i kunstig koma efter en voldsom bilulykke i Aalborg natten til onsdag.

»Det er nogle ting, vi skal have kastet lys over. For hvordan kunne det gå så galt? Det er der ikke endelig klarhed over endnu,« siger vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Alarmopkaldet kom kl. 00.19, og da politi og ambulancer nåede frem til Hjerlvej i den østlige del af byen, kunne de se en bil ligge på siden i en have.

»Det ser voldsomt ud, og den er meget skadet,« som vagtchefen udtrykker det.

Bilen var meget skadet, da den blev fundet. Foto: Presse-fotos.dk

Det viste sig, at der var fire personer i bilen – alle unge mænd i 20erne – og heraf var den ene en af dem blevet slynget ud af bilen, mens føreren sad fastklemt.

Det er personen, der blev slynget ud af bilen, der er blevet lagt i kunstig koma. Han betegnes som svært tilskadekommen og i kritisk tilstand, og det er han stadig onsdag morgen.

Hans pårørende er underrettet og befinder sig med ham på Aalborg Universitetshospital.

Også de tre øvrige unge mænd er bragt til sygehuset med forskellige og mindre alvorlige skader.

Politiet vil i løbet af morgenen afhøre mændene i takt med, at de bliver udskrevet fra sygehuset. Men de har allerede i løbet af natten talt med flere trafikanter, som var i området, ligesom de selvfølgelig har talt med ejerne til den have, som bilen kørte ind i.

»Vi har afhørt flere vidner og mulige vidner til ulykken. Det har også ført til en anholdelse,« fortæller vagtchefen.

Den anholdte er en 37-årig mand, som kørte på Budumvej, hvor ulykken sandsynligvis begyndte.

Vagtchefen kan ikke komme nærmere ind på mandens præcise rolle i sagen.

»Der er stadig meget, der er uklart på nuværende tidspunkt. Vi ved heller ikke, om mændene i bilen var påvirkede, og om det har spillet en rolle. Det finder vi først ud af om nogle dage,« siger Thomas Ottesen.

Samme usikkerhed er der også om selve hændelsesforløbet.

»Det ser ud til, at bilen er kørt på Budumvej. På et tidspunkt kører den så af vejen og ned på Hjerlvej, der ligger på et lavere niveau. Undervejs ser bilen ud til at have ramt et træ, hvorefter den er blevet slynget rundt, inden den er endt i en have,« siger vagtchef Thomas Ottesen:

»Og det er som sagt noget, det ser ud til, for vi har endnu ikke kunnet afhøre alle parter endnu.«

Politiets foreløbige vurdering er også baseret på de overbliksbilleder, der blandt andet er taget med en drone på stedet. Også en bilinspektør har undersøgt området.

B.T. følger sagen.