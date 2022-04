Kommunen har været inde over. Det samme har politiet, men alligevel fortsætter den ulovlige affyring af fyrværkeri ved Babylon Huset i Hasselager. Nu håber ejerne, at de har fundet løsningen på problemet.

»Jeg er 99 procent sikker på, at der ikke kommer mere fyrværkeri,« siger direktøren for Babylon Huset, Hamid Sabri Karim, til B.T.

Efter mere end ti år med klager over støj og fyrværkeri fra naboerne til festlokalet, der blandt andet bruges til store arabiske og tyrkiske bryllupper, har ejerne nu valgt at sætte skilte op.

Her fremgår det tydeligt, at lejerne af festlokalet og deres gæster vil blive politianmeldt, hvis de fyrer fyrværkeri af uden for de lovlige dage omkring nytår.

»Det er ikke tilladt at fyre fyrværkeri af ved lokalets parkeringsplads eller omegn. Hvis følgende sker igen, kommer politiet forbi og stopper festen,« lyder starten af teksten på otte nye skilte, som Hamid Sabri Karim netop har sat op.

»Det er ikke tilladt at fyre fyrværkeri af ved lokalets parkeringsplads eller omegn. Hvis følgende sker igen, kommer politiet forbi og stopper festen. Det er kun lovligt at fyre fyrværkeri af fra den 27. december til 1. januar. Ansvaret ligger på arrangørerne og vedkommende, der beslutter sig for at fyre det af – ikke lokalet og vores personale. Hvis I ønsker at fyre fyrværkeri af, skal I have accept fra politiet. Vi ville sætte stor pris på, at følgende ikke sker igen,« står der på de otte skilte, som indtil videre er sat op ved festlokalet.

Det sker, efter at festlokalet har opfyldt kommunens påbud om at nedbringe støjgenerne ved at opsætte et støjværn, som automatisk slukker for musikken, hvis der åbnes et vindue, eller hvis lydniveauet bliver for højt.

»Jeg har sat skilte op med, at man ikke må fyre fyrværkeri af. Der står reglerne, samt at det ikke er mit ansvar, men dem der holder bryllupperne. Jeg har givet besked til alle kunderne, og jeg har også lagt det på vores Instagram,« siger Hamid Sabri Karim.

Reglerne står både på arabisk og dansk, så de er sikret, at alle gæster er indforstået med reglerne. Derudover fremgår reglerne også af kontrakterne, fremhæver direktøren, der mener, at det er gæsternes ansvar ar følge reglerne – og ikke hans.

Foruden skiltene har de desuden bygget et ekstra rum ved indgangen, som gæsterne skal igennem, før de kommer ind i festlokalet.

Derfor har ejeren af festlokalet nu også valgt at lave et ekstra rum ved indgangen, som man skal igennem for at komme ind i det store festlokale. På en måde håber han, at mindre lyd slipper ud.

På den måde håber de, at støjgenerne vil blive mindsket yderligere for naboerne, der bor på Hasselengen, Hasselhøj og Lemmingvej – under 200 meter fra festlokalet.

»Det er et lukket rum, så hvis du åbner en dør, så kan naboerne ikke høre musikken,« siger Hamid Sabri Karim.

B.T. ville gerne have talt med Østjyllands Politi om, hvad de videre vil gøre for at komme problemet til livs, men de har ikke ønsket at stille op til interview.

»Vi er i dialog med beboerne, naboerne og Aarhus Kommune, og den dialog ønsker vi ikke at tage i medierne,« lyder det fra kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jacob Christiansen til B.T.