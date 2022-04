Sidste weekend måtte naboerne til det omdiskuterede festlokale Babylon Huset i Hasselager igen igen kime politiet ned.

»Jeg sad i stuen, da jeg pludselig kunne høre, at det hele begyndte at brage,« siger Michael Nielsen, der bor omkring 200 meter fra festlokalet, der blandt andet bruges til store arabiske og tyrkiske bryllupper.

Selvom B.T. nu i et halvt år har beskrevet, hvordan støj og ulovlig affyring af fyrværkeri fra festlokalet ødelægger naboernes nattesøvn, og flere myndigheder efterfølgende også har været inde over sagen, så fortsætter det ufortrødent.

Det fortæller naboerne på Hasselengen, Hasselhøj og Lemmingvej til B.T. Fredag aften var det fyrværkeri og lørdag høj musik:

»Der var godt vejr i weekenden, men jeg kunne ikke sidde udenfor, fordi det lød boom, boom, boom, indtil klokken elleve eller halv tolv, hvor jeg faldt i søvn,« fortæller en anden beboer, der ønsker at være anonym, da hun frygter, hvordan ejerne af Babylon Huset vil reagere på hendes kritik.

Beboerne har i mere end ti år klaget over støj og fyrværkeri fra festlokalet, men efter B.T. gik ind i sagen i efteråret, lod det et kort øjeblik til, at der var en chance for, at det kunne få en ende.

Flere støjmålinger foretaget af kommunen dokumenterede nemlig, at musikken var for høj, og derfor fik ejerne af Babylon Huset i december måned et påbud om at nedbringe støjen.

Et påbud, som de nu har opfyldt ved blandt andet at opsætte et støjværn, som automatisk slukker for musikken, hvis der åbnes et vindue, eller hvis lydniveauet bliver for højt.

OVERBLIK: Den store cirkel indkapsler beboelsesområdet ved Hasselhøj og Hasselengen. På den anden side af træerne og jernbanen ses Babylon Huset, som er markeret med en mindre rød cirkel. På vejen, hvor Babylon Huset ligger, er det mest virksomheder, som holder til, men på den anden side af Lemmingvej er der ligeledes privatbeboelse. Det er beboere fra Hasselhøj, Hasselengen og Lemmingvej, der nu igen har klaget.

Samtidig gik politiet i dialog med både Babylon Huset og beboerne om det ulovlige fyrværkeri.

Problemet er bare, at beboerne stadig føler sig chikaneret af støjen, selvom den er blevet dæmpet, samtidig med at der fortsat affyres fyrværkeri til festerne, selvom det ikke er lovligt.

Derfor har beboerne nu igen klaget til kommunen og politiet:

»Hvis jeg havde haft overskydende penge, så ville jeg flytte herfra, fordi det tærer på nerverne, at vi skal være plaget af al den støj og fyrværkeri,« lyder det fra den kvindelige beboer.

Beboerne ønsker, at både kommunen og politiet tager sig sammen og hurtigst muligt får gjort det tåleligt for dem at bo, hvor de gør – især i forhold til det ulovlige fyrværkeri, lyder det fra Michael Nielsen, der fredag aften filmede 20 sekunder af aftenens fyrværkeri, inden han ringede til politiet.

På disse tidspunkter kan du lovligt affyre fyrværkeri Man må kun fyre fyrværkeri af i perioden 27. december til og med 1. januar.

Resten af året er det ulovligt at bruge fyrværkeri.

Det kan købes i butikkerne fra den 15. december til 31. december. Kilde: Borger.dk

»Hvis de begynder at gøre noget ved fyrværkeriet, så er vi godt på vej, men det er lidt svært, når politiet ikke gider gøre noget,« siger han. Andre så gerne, at virksomheden blev lukket helt:

»Jeg så helst, at de skulle lukkes helt, fordi det er en problem-virksomhed, og den bliver ved med at lave problemer, det er jeg sikker på,« siger den kvindelige beboer.

Fra den ansvarlige rådmand på området lyder det, at kommunen på nuværende tidspunkt, ikke har mange værktøjer tilbage, som de kan tage i brug:

»Jeg har stor forståelse for, at det irriterer og frustrerer naboerne, at generne fra festerne i Babylon Huset fortsætter,« skriver Steen Stavnsbo (K), der rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i et skriftligt svar til B.T. efterfulgt af:

»Vi kan som kommune ikke bare lukke en virksomhed. Vi bruger de værktøjer, som vi har til rådighed, men jeg vil opfordre de naboer, der fortsat føler sig generet af aktiviteterne i huset til at kontakte politi og brandvæsen, når der er høj musik, tæt trafik og fyrværkeri.«

Babylon Huset mener ikke, at de ikke kan gøre mere for at nedbringe støjen, da de har fulgt kommunens anvisninger. De er dog opmærksomme på, at få stoppet den ulovlige affyring af fyrværkeri.

Derfor anmeldte de det også selv til politiet, da de opdagede det fredag. I deres kontrakt med udlejerne har de nemlig skrevet ind, at det er forbudt at affyre fyrværkeri uden for de lovlige datoer.

Byrådsmedlem overvejer at tage problematikken til Christiansborg Medlem af byrådet og Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune Jakob Søgaard Clausen (DF) fortæller, at forvaltningen i kommunen i skrivende stund er i gang med at lave et notat til udvalget, hvori de skitserer sagen. Det sker på baggrund af en ‘10 dages forespørgsel’, som han har lavet. Ud fra dette notat vil han vurdere, om sagen skal bringes videre til Christiansborg: »Jeg vil have undersøgt hvilke muligheder, vi har fra Aarhus Kommunes side, og hvis de ikke er tilstrækkelige, skal vi se, om Christiansborg skal ind over, så kommunen kan få nogle flere værktøjer i kassen,« siger han. Hvad vil det kunne være for nogle værktøjer? »Det vil for eksempel være muligheder for at lukke stedet helt ned, hvis de bliver ved med at larme så meget, at det er generende for naboerne. Det samme gælder i forhold til fyrværkeri,« siger han.

Udfordringen er dog, at det kan være svært for dem at håndhæve det over for de 200-300 gæster, som lejerne inviterer. For at komme problemet til livs, vil ejerne derfor nu sætte skilte op, så gæsterne også kan se, at det er ulovligt. Det fortæller direktør for Babylon Huset, Hamid Sabri Karim, til B.T.

»Til alle gæsterne kommer vi nu til at lægge et stort papir ud med, at det må man ikke. Jeg håber, det bliver stoppet,« siger han.

B.T. ville gerne have haft et interview med Østjyllands Politi, men de har ikke vendt tilbage på vores henvendelse.