Brandvæsnet blev mødt af en lukket dør, da de tirsdag eftermiddag rykkede ud til en brand i det sydøstlige Aalborg.

Men den slags er der råd for, når der er brand på den anden side.

»Vi slår døren ind og kan se, der er ild i køkkenet,« fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Nils Eltzholtz.

Heldigvis havde branden ikke nået at sprede sig videre fra køkkenet, og brandvæsenet fik hurtigt nedkæmpet flammerne.

Ifølge indsatsleder Nils Eltzholtz er lejligheden ikke længere beboelig. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Ifølge indsatsleder Nils Eltzholtz er lejligheden ikke længere beboelig. Foto: presse-fotos.dk

»Det var ikke en stor slukningsopgave, men køkkenet er meget medtaget og resten af lejligheden er røgskadet,« siger indsatslederen, der samtidig slår fast, at lejligheden ikke længere er beboelig.

Derfor må lejlighedens to beboere og deres hund nu finde et andet sted at opholde sig.

Årsagen til branden skal findes på komfuret, lyder det fra indsatslederen.

»En af beboerne havde sat noget på komfuret, og han er så kommet til at tænde for det, hvorefter han forlader lejligheden,« siger Nils Eltzholtz.

Det var en nabo, der alarmerede beredskabet.

»Naboen kan se, at der trækker røg ud gennem døre og vinduer og ringer så efter os.«

De øvrige lejligheder i rækkehuset er ikke kommet noget til, ligesom hverken mennesker eller dyr har været i fare i forbindelse med branden.