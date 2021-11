Joan Frederiksen fra Nordborg på Als står tirsdag eftermiddag i sit køkken og vasker op, mens hun betragter sin hund, den 1-årige Shetland Sheepdog Nezha, som ligger på fliserne lige ude foran hoveddøren.

Hun kan høre nogle udenfor grine og tænker, det måske kommer fra den nærliggende skole. Pludselig lyder et højt brag, og vinduet vibrerer. Der er røg i nærheden af Nezha, og Joan Frederiksen tænker straks, at der er noget helt galt. Hun smider opvasken fra sig og løber ud til sin hund.

Her finder hun sin firbenede ven helt panikslagen, og kort efter sætter han i løb væk fra huset.

»Min første tanke var, at han var kommet til skade. Man får alle de her skrækscenarier i hovedet.«

Joan Frederiksen løber efter den sort-hvide hund og får fat på ham, hvorefter hun må bære ham hjem.

»Han ryster så voldsomt og vil ikke tilbage dertil. Han er jo skræmt fra vid og sans.«

Nezha lå og slappede af, da kanonslaget blev kastet mod ham. Vis mere Nezha lå og slappede af, da kanonslaget blev kastet mod ham.

Den 36-årige hundeejer kommer tilbage og finder en afmærkning fra det kanonslag, der blev kastet i retning mod Joan Frederiksens hund, og som landede blot få meter fra, hvor han lå.

Afmærkningen har samme størrelse som hundens hoved og går cirka tre centimeter ned i jorden.

For at Joan Frederiksens hund ikke skal blive mærket af episoden, begynder hun at lege med ham på samme sted, eksplosionen skete, og afspille lyde af kanonslag på computeren.

Hunden er okay igen, men Joan Frederiksen er stadig påvirket af episoden.

»Jeg er chokeret og vred. Havde kanonslaget ramt ham, havde han været død, det er jeg helt overbevist om.«

Hændelsen er ikke et enkeltstående tilfælde på Nordals. I en lokal Facebook-gruppe, hvor Joan Frederiksen har delt sin oplevelse, melder flere om at have hørt eller set brag fra kanonslag.

Også hos politiet er de uønskede brag ikke gået ubemærket hen.

Efter lidt flere anmeldelser for et par uger siden om affyring af fyrværkeri fra området, har politiet haft ekstra patruljer på Nordals, ligesom de konstant følger situationen og afpasser deres indsats efter udviklingen. Det fortæller vicepolitiinspektør Henning Marcussen, leder af Områdecenter Syd ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi har en idé om, at det er unge mennesker, der står bag, da der i forbindelse med nogle af anmeldelserne er blevet set unge mennesker løbe fra stederne.«

Samme opfattelse deler Joan Frederiksen, der også har politianmeldt episoden, men som ikke så de personer, der kastede kanonslagene. Men ud fra de grin og stemmer, hun hørte, vurderer hun dem til at være mellem 12-20 år.

Gerningsmændene risikerer en bøde eller i særligt grove tilfælde fængsel, oplyser vicepolitiinspektør Henning Marcussen.

Han opfordrer borgerne til at kontakte politiet på 114, hvis de oplever affyring af fyrværkeri eller har tip, der kan hjælpe dem i efterforskningen.

Selvom Joan Frederiksen er lettet over, at der ikke skete mere med hendes hund, er hun nervøs for, hvad der kan ske, hvis kanonslagene fortsætter.

»Man går med en følelse af, at det går galt på et tidspunkt – om det så bliver et dyr eller et menneske.«