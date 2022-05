»I værste fald kan det betyde, at flyet styrter ned.«

Så alvorligt kan det ende, hvis en drone kommer for tæt på et rigtigt fly, lyder det fra presseofficer i Flyvevåbnet Morten Valentin Jensen.

Derfor har Flyvevåbnet i samarbejde med Nordjyllands Politi lavet en kampagne, som skal skabe opmærksomhed omkring reglerne ved brug af droner.

»Vi har oplevet en kedelig tendens, hvor vi har flere og flere hændelser med droner, der kommer for tæt på lufthavnen,« siger han.

Det er særligt landinger og start, der er kritiske for flyene.

»Din evne til at manøvrere som pilot er relativ lille i forbindelse med start og landing. Så en kollision med en drone er en potentiel fare for fly, besætninger og passagerer,« siger han.

Aalborg Lufthavn har flere gange måttet reagere på droner, der kommer for tæt på. Reaktionen er forskellig afhængig af flytrafikken på det pågældende tidspunkt, men hvis der er risiko for kollisioner, løber de ingen risiko.

»Når vi registrerer en drone, overtager tårnet styringen. De tager bestik af flyaktiviteten og kan lukke luftrummet, indtil dronen er væk,« siger Morten Valentin Jensen, der påpeger at det er politiets opgave at finde frem til dem, der ikke overholder dronereglerne. En overtrædelse koster en bøde på 5.000 kroner og konfiskation af dronen.

Første skridt i kampagnen blev iværksat for to måneder siden, hvor elever på Vadum Skole, som ligger tæt på Flyvestation Aalborg, blev undervist i regler og risici i forbindelse med droneflyvning. Andet skridt er netop blevet iværksat, og det er målrettet flere end bare elever på Vadum Skole.

»Vi har kontaktet forhandlere af droner og bedt dem sætte mærkater på dronepakkerne, der oplyser om regler og risici. Lidt ligesom man kender det fra cigaretpakker,« fortæller presseofficeren.

Der har ikke været nogen sammenstød mellem fly og droner endnu.

»Men det er klart, at jo flere der overtræder reglerne, jo større er risikoen,« siger presseofficeren.

Det er ikke tilladt at flyve med en drone inden for en radius på otte kilometer af en lufthavn. Du kan finde alle gældende regler for droneflyvning på droneregler.dk.