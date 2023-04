Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget et beslutningsforslag om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i sin efterforskning

Forslaget stammer fra et borgerforslag, der i juni sidste år opnåede over 50.000 støttere og dermed skulle fremsættes i Folketinget.

Tidligere har justitsminister Peter Hummelgaard udtalt, at SVM-regeringen støtter beslutningsforslaget.

Det sagde han i en pressemeddelelse tilbage i februar.

»Det er en kerneprioritet for regeringen, at politiet er rustet til at opklare grove forbrydelser som eksempelvis drab og voldtægt,« stod der blandt andet i pressemeddelelsen.

»Vi kan se, at metoden har været afgørende for opklaring af sager i andre lande. Men det rejser også nogle væsentlige juridiske og praktiske spørgsmål, som vi skal undersøge til bunds, inden vi indfører det i politiet.«

Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for forslaget.

IT-Politisk Forening, der beskæftiger sig med borgernes digitale rettigheder, meldte ud i august, at de ikke var begejstrede for forslaget.

»Det vil være endnu et skridt i retning af mere overvågning og databaseregistrering af borgerne, som vi generelt er kritiske over for,« lød det fra Niels Elgaard Larsen, der er næstformand i IT-Politisk Forening.

»Der er i dag ikke noget, der forbyder folk frivilligt at indsende deres dna til private slægtsforskningsdatabaser, som allerede findes i udlandet. Godt nok har danske politifolk ikke adgang til disse databaser, men at oprette en ny statslig database med dna fra så mange mennesker som muligt, det er betænkeligt,« siger han til B.T.

Men efter dagens afstemning i folketingssalen, ligger bolden nu hos justitsminister Peter Hummelgaard (S). For at genetisk slægtsforskning bliver muligt hos politiet skal han fremsætte og have vedtaget et lovforslag.

Opdateres