Østjyllands Politi fik søndag aften klokken 19.14 en anmeldelse om, at en beruset mand havde blottet sig for flere personer i Mølleparken i Aarhus.

Politiet sendte en patrulje til parken, hvor flere vidner udpegede en 60-årig mand som gerningsmanden.



Ifølge flere personer i parken havde den 60-årig gået rundt til forskellige mennesker og vist sin penis frem.

Betjentene anholdt ham derfor og sigtede ham for blufærdighedskrænkelse, skriver politiet i døgnrapporten.

Anmeldelsen om blotteren er efterhånden en af flere, der er landet hos Østjyllands Politi den seneste tid.

I en række artikler hos B.T. har man kunnet læse, hvordan fem kvinder er blevet antastet i Mollerup Skov ved Risskov, af det, politiet formoder, er en seriekrænker.

For godt en uges tid siden var en anden blotter så også på spil ved Rådhusparken i Aarhus, da en mand, der virkede beruset, stillede sig foran en 21-årig kvinde, trak bukserne ned og begyndte at onanere.

Politiet kan dog udelukke, at der skulle være tale om den samme gerningsmand, da den 60-årige mand, der blev anholdt søndag, altså havde et helt andet signalement end i de to øvrige sager.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til B.T.

Kvinden gav følgende signalement af gerningsmanden fra Rådhusparken:

Dansk af udseende, lys i huden

Cirka 18-25 år

Cirka 180-185 cm

Iført mørk hoodie, mørke jeans og brunt bælte

Det seneste signalement af manden fra Mollerup Skov, som politiet har meldt ud, lyder således:

Dansk af udseende

Cirka 18 år

Cirka 180 cm høj

Kort »leverpostejfarvet« hår

Iført sort joggingtøj

Politiet har ikke fundet frem til nogle af mændene, men efterforsker sagerne. De kan ikke helt udelukke, at der er tale om den samme mand, siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

Har du oplysninger i sagerne, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 114.