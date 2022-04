Anmeldelserne om blufærdighedskrænkelser i Mollerup Skov ved Risskov vælter ind hos Østjyllands Politi.

Siden politiet onsdag meddelte, at en tredje kvinde var blevet offer for en mulig seriekrænker i skoven, har yderligere to kvinder anmeldt lignende episoder samme sted i skoven.

Det vil sige, at fem kvinder nu er blevet antastet i skoven inden for 14 dage.

De nye anmeldelser kommer fra en 18-årig og en 65-årig kvinde, oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Kender du noget til sagen, så tip os gerne på nigf@bt.dk.

»Den ene fik vi i går (torsdag, red.), og så fik vi også en sent onsdag aften,« siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.

De to nyanmeldte episoder er fundet sted henholdsvis 14. og 19. april. Begge gange har gerningsmanden vist sit lem og er begyndt at onanere foran kvinderne.

Det minder om episoderne, som de tre andre kvinder blev udsat for 5. april og 19. april. Her lyder det dog, at mindst en af kvinderne også er blevet befølt på kroppen af manden.

Ifølge politiet tyder det stærkt på, at det er den samme mand, som står bag alle fem overgreb.

»De beskriver ham i hvert fald alle som værende en ung mand på omkring 18 år, og ud fra den fremgangsmåde, han har brugt, og at episoderne har fundet sted samme sted i skoven, så har vi en stærkt formodning om, at de er samme gerningsmand,« siger Jakob Christiansen.

Det seneste signalement af manden, som politiet har meldt ud, lyder således:

Dansk af udseende

Cirka 18 år

Cirka 180 cm høj

Kort »leverpostejfarvet« hår

Iført sort joggingtøj

Politiet har ikke fundet frem til manden, men efterforsker sagen.

Har du oplysninger i sagen, så kontakt Østjyllands Politi på 114.