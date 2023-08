Få timer før drabet sendte offeret et skærmbillede af et kort, der viste hans nøjagtige position for, hvor han opholdt sig, skriver norske VG.

Den 30-årige Jonas Aarseth Henriksen blev fundet dræbt af skud torsdag 17. august. Drabet udspandt sig ved lille hytte i Nes i Ådalen, der ligger nordøst for Oslo.

Lastbilen Jonas Aarseth Henriksen var lastbilchauffør, og billedbeskeden blev sendt til en kollega ved 08-tiden om morgenen, skriver VG.

Da kollegaen ikke hørte yderligere fra den 30-årige, blev han bekymret og tog op til hytten, hvor han fandt Jonas Henriksen dræbt i sin bil.

Der er ingen anholdte i sagen, og foreløbigt holder politiet kortene tæt ind til kroppen i forbindelse med efterforskningen.

Men før drabet skal den 30-årige have skrevet på sociale medier, hvordan både han selv og folk omkring ham havde været ofre for overfald og hærværk.

