I en lille mørk træhytte midt i en skov i Norge blev den kun 30-årige Jonas Aarseth Henriksen fundet død torsdag.

Men få dage før havde naboer til hytten hørt flere skud.

Det skriver Dagbladet, der har talt med flere af naboerne.

»Pludselig hørte vi skud – og der var mange af dem. Vi kiggede chokerede på hinanden og tænkte »hvad i alverden foregår der? I alt talte vi 14 hurtige skud,« siger ejeren af en nærliggende hytte, som ønsker at være anonym, til Dagbladet.

Politiet holder kortene tæt ind til kroppen, men de har dog været ude og sige, at de er sikre på, at Jonas Aarseth Henriksen blev myrdet.

Andre naboer har også hørt skud få dage før, den 30-årige blev fundet, fortæller de til mediet.

Politiet oplyser derudover også, at de er opmærksomme på informationen om, at der er blevet afgivet skud i området.

Området er det billedskønne Nes i Ringerike, hvor politiet altså har sagt til de andre hytteejere, at de ønsker information fra alle, der har set eller hørt om usædvanlige gæster i området i dagene op til.

Der vides ikke meget om den 30-årige, men han skulle selv have skrevet på sociale medier, at han og folk omkring ham skulle have været ofre for blandt andet overfald og hærværk.