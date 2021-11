En sommerhustur i august sidste år endte med at koste den dengang 17-årige Mille Skjold Svendsen livet.

I TV 2-dokumentaren 'Døden i annekset' erkender Nordjyllands Politi nu, at der skete en række fejl og misforståelser i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Mille Skjold Svendsen var taget i sommerhus med en flok venner i Tversted i august sidste år. Men hun kom aldrig hjem igen.

Under festen gik hun over i et anneks for at være sammen med en ung mand, men her blev hun pludselig livløs, og hun døde efterfølgende på Aalborg Universitetshospital.

Til en start blev der på hospitalet fastslået, at Mille Skjold Svendsen døde af en hjerneblødning, og der ikke var tale om en forbrydelse. Derfor blev hun ikke obduceret efterfølgende, og det skyldes en række misforståelser.

»Når man nu kigger i bagklogskabens klare lys, så burde Mille have været obduceret,« lyder det fra Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjylland Politi i TV 2-dokumentaren, hvor også Milles mor, Rikke Skjold Pedersen medvirker.

For obduktionen blev aldrig foretaget på trods af Mille Skjold Svendsens unge alder, og allerede samme aften slog en udenlandsk læge fast, at der ikke var tale om en hjerneblødning.

Den information modtager politiet bare først flere uger efter.

»Havde vi fået den oplysning, så ville vi helt bestemt begæret obduktion,« forklarer Frank Olsen.

Der er desuden sket en fejl i forbindelse med kommunikationen mellem politiet og den skadestuelæge, som var på vagt den nat.

Hvorvidt det er politiet, som har citeret denne forkert, eller lægen som ikke har forklaret sig korrekt, er dog svært at sige, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

En embedslæge skulle have foreslået en obduktion, da hun mener, at der er forhold, som man bør tage hensyn til. Blandt andet var der alkohol involveret, og Mille Skjold Svendsen var alene i annekset med en ung mand, som hun ikke kendt i forvejen.

En retsmediciner har efterfølgende forklaret, at denne aldrig har foretaget en undersøgelse af Mille Skjold Svendsen, som der ellers står i politiets rapport.

»Retsmedicineren har ikke foretaget undersøgelse af Mille. Hun har foretaget en besigtigelse af hende og kigget på, om der var blødninger i øjne og ører, men hun har ikke foretaget en retsmedicinsk undersøgelse,« fortæller Frank Olsen.

Der er altså tale om endnu en misforståelse.

Desuden blev Nordjylland Politi kritiseret for undersøgelserne i det anneks, hvor Mille Skjold Svendsen døde. Der blev nemlig fundet blod i annekset, som menes at stamme fra et samleje. Den unge mand blev anholdt, men han er ikke længere mistænkt.

Blodet i annekset bliver ikke undersøgt nærmere, og det menes at stamme fra de unges samkvem.

»Vi har en patrulje deroppe i to og en halv time med erfarne drabefterforskere. Den patrulje arbejder og besigtiger stedet og dokumenter og fotograferer stedet, og der er ikke noget, som peger på mistanke eller indikationer på, at Mille er død som følge af en forbrydelse,« forklarer Frank Olsen.

Hverken Mille Skjold Svendsen eller de unge mænd bliver undersøgt for stoffer efter hændelsen, og det er endnu et kritikpunkt.

»Der er intet, der tyder på, at der er indtaget narkotika eller piller,« lyder det fra Frank Olsen, som fortsætter:

»Jeg ville ønske, vi havde fået udtaget blod af Mille, og jeg ved, jeg har en efterforsker, der er i dialog med sygehuset og beder om, at der blive udtaget blod, men desværre er Mille afgået ved døden, og da der ikke er noget kredsløb mere, er der ikke mulighed for at udtage blod.«

Nordjyllands Politi fastholder, at Mille Skjold Svendsen ikke døde som følge af en forbrydelse, men den dag i dag sidder forældrene uden årsag til datterens død.

»Det her er på alle måder en trist sag.«