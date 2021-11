Stjerneparret Shawn Mendes og Camila Cabello er gået fra hinanden.

De to succesfulde sangere har dannet par i to år, men skriver onsdag aften på deres respektive sociale medier, at de ikke længere er et par.

»Hej, allesammen. Vi har besluttet os for at afslutte vores romantiske forhold,« skriver parret i den fælles udtalelse, som fortsætter:

»Vores kærlighed til hinanden som mennesker er dog stærkere end nogensinde. Vi begyndte vores forhold som venner og vil fortsætte med at være hinandens bedste venner.«

Camila Cabello og Shawn Mendes på scenen i New York i september 2021. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Camila Cabello og Shawn Mendes på scenen i New York i september 2021. Foto: CAITLIN OCHS

Ifølge amerikanske medier såsom Page Six kommer bruddet som en overraskelse.

23-årige Shawn Mendes og den et år ældre Camilia Cabello blev i hvert fald for nylig fanget i en romantisk stund under en ferie til Miami Beach.

Og så sent som i august måtte Camilia Cabello afvise rygter om, at parret var blevet forlovet, efter hun havde fremvist en ring på sin venstre hånd.

»Jeg ved virkelig ikke, hvorfor folk er begyndt at tale om, at det skulle være en forlovelsesring,« sagde hun til talkshowværten Jimmy Fallon og fortsatte:

»Det er bare en ring, som jeg nogle gange tager på den finger.«

Shawn Mendes og Camila Cabella begyndte at danne par i juli 2019, men havde været venner i omkring fem år før da.