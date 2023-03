Lyt til artiklen

Modellen Ashley Graham fik sit at høre for, da hun interviewede en særdeles uhøflig Hugh Grant forud for søndagens Oscar-show.

Nu sætter hun selv ord på sine tanker om episoden med skuespilleren, der ikke blot var trukket i sit stiveste puds, men altså også havde medbragt en god portion dårligt humør til prisuddelingen.

»Min mor har altid fortalt mig, at man skal dræbe folk med venlighed, så det er bare det,« lyder det fra Ashley Graham, der ikke vil uddybe yderligere, til TMZ.

Hugh Grants intetsigende svar og ugidelige attitude overfor Ashley Graham på Oscar-natten blev straks bemærket – og i høj grad diskuteret – på de sociale medier.

Hugh Grant og konen Anna Elisabet Eberstein til Oscaruddelingen. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Hugh Grant og konen Anna Elisabet Eberstein til Oscaruddelingen. Foto: ANGELA WEISS

I interviewet, som varede knap halvandet minut, formåede Hugh Grant nemlig ikke en eneste gang at svare fyldestgørende på den række spørgsmål, Ashley Graham stillede.

Da han blev spurgt om »hvem«, han havde på, svarede han ligeud, at det »bare var hans jakkesæt af en unavngiven skrædder«. Han sagde også, at han ikke havde »nogen særlig« i tankerne for, hvem han håbede ville vinde en Oscar-statuette.

Blandt reaktionerne, der piblede frem på de sociale medier, lød det:

'Det Hugh Grant-interview var … det mest akavede, jeg nogensinde har set siden lussingen.'

'Hugh Grant er den største idiot efter dette interview. Hugh, hvis du ikke vil være der, så gå hjem. Værste Oscar-interview nogensinde.'