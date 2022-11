Lyt til artiklen

Kamp efter kamp har det danske kvindehåndboldlandshold været tvunget til sejr, for at drømmen om EM-medaljer kunne leve videre.

Det kan mærkes mentalt, og det er ingen undtagelse for den danske landsholdsspiller Mie Højlund.

»Mentalt har jeg godt kunnet mærke, at mange af kampene har været hårde, og at vi har haft kniven for struben i rigtig mange af kampene. Men jeg synes, at jeg har et godt overskud i forhold til, hvor mange kampe vi har spillet,« fortæller Højlund.

Og der er en helt særlig grund til, at Højlund er i overskud både mentalt og fysisk.

Mie Højlund har haft en af sine bedste slutrunder mentalt, fortæller hun. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund har haft en af sine bedste slutrunder mentalt, fortæller hun. Foto: Liselotte Sabroe

Faktisk er hun sikker på, at denne slutrunde og VM i Barcelona i 2021 har været de to bedste slutrunder for hende mentalt.

»For mig handler det rigtig meget om, hvordan vi får planlagt og tilrettelagt vores tid uden for håndbolden, så vi også har tid til at koble af,« siger Højlund, som blandt andet brugte søndagens hviledag på en tur i zoologisk have med resten af landsholdet.

Men at turde trække sig fra fællesskabet for at koble af mentalt kommer ikke af sig selv.

Det har holdet arbejdet med og talt højt om, fortæller Højlund.

En af måderne, spillerne kobler af på, er ved at strikke. Her sidder Mie Højlund (th.) med Althea Reinhardt og sit strikketøj. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere En af måderne, spillerne kobler af på, er ved at strikke. Her sidder Mie Højlund (th.) med Althea Reinhardt og sit strikketøj. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har talt rigtig meget som hold om, at der skal være plads til forskelligheder. Der skal være plads til, at man har brug og behov for forskellige ting, om det er at sove eller at være social,« siger hun og fortsætter:

»Det gør, at har jeg brug for at trække mig, så trækker jeg mig, og jeg føler, at der er konsensus fra holdet til, at man kan gøre det. Der er en frihed til at gøre lige det, man har brug for.«

I onsdagens kamp mod Norge, der sikrede Danmark førstepladsen i gruppen, udgik Mie Højlund med et trælår.

Heldigvis fortæller landstræner Jesper Jensen torsdag, at han regner, at alle spillere er klar til semifinalen mod Montenegro fredag, og dermed tyder det på, at Højlund igen skal i aktion.

Du kan følge Danmarks EM-semifinale live her på bt.dk fra klokken 17.45.