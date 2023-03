Lyt til artiklen

Sikke et brag!

En vaskeægte Champions League-gyser på dansk jord. Ottendedelsfinalen mellem Aalborg og GOG havde det hele.

Udeholdet blev GOG-outet af et tændt hjemmehold, der manglede stjernerne.

Alligevel tog de sejren, men den kunne have været større. Fynboerne kom igen og kan tage hjem inden returopgøret med et spinkel nederlag på 28-30. Her følger B.T.s dom:





Danmark, husk navnet! Hold nu kæft, en håndboldkamp af den blot 19-årige skytte. I fraværet af de helt store kanoner steppede han op på vanvittig vis. Alt, hvad han rørte ved, blev til guld. Han blev sat fremragende i scene af sine holdkammerater og greb chancen. 6 mål på 6 afslutninger. Sådan gør man det med stil. Hatten af for det.





Olsen har været så sindssyg god i denne sæson, at GOG ikke vil have, han stopper til sommer. Men alt det kunne man slet ikke se i Aalborg. Olsen var helt væk, og fynboernes spil var derefter. Angrebet var efterladt til soloaktioner og manglede den leder, veteranen normalt er. En aften til glemmebogen.





Aalborg Håndbold

Simon Gade 3

Mikael Aggefors UB

Rene Antonsen 5

Henrik Møllgaard 5

Victor Kløve 2

Kristian Bjørnsen 5.

Sebastian Barthold 4

Mads Hoxer 4

Benjamin Jakobsen 3

Andreas Flodman UB

Andreas Væver UB

Buster Juul UB

Marinus Munk 6

Christian Termansen UB

Marcus Kløve UB

Victor Thomadsen Kristensen UB

GOG

Tobias Thulin 3

Mathias Dorgelo UB

Simon Pytlick 4

Lukas Jørgensen 4

Jerry Tollbring 3

Morten Olsen 1

Frederik Clausen 2

Emil Madsen 5

Henrik Jakobsen 2

Oskar Vind Rasmussen 1

Nicolai Pedersen 2

Christoffer Dreyer UB

Lauritz Leger UB

Joachim Als UB

Hjalte Lykke UB

Nejc Cehte UB

Dansk herrehåndbold har næppe været bedre. Vi er i en historisk periode i øjeblikket, når det gælder talentmassen i både ligaen og på landsholdet, der vinder alt, hvad de rører ved. Det er Champions League-mødet mellem Aalborg og GOG et vidnesbyrd på. Danmark er sikre på et hold i kvartfinalen, og selvom modstanderen er ubarmhjertig i form af Barcelona, er det ikke en situation, vi har været alt for vant til herhjemme. Sideløbende gør både Skjern og Skanderborg Aarhus også det glimrende i Europa.

Kapow! Den kunne de ikke engang se ude i Storvorde. Simon Pytlick viste i glimt lidt af det vanvittige niveau, der har gjort ham til Flensborg-spiller fra næste sæson. I første halvleg lavede han en Pytlick-special med en underhånd, der blev trukket så glimrende, at hjemmepublikummet et kort øjeblik troede, at Mikkel Hansen igen var i aktion – bare i en gul trøje. Det er næsten blevet normen, men de afslutningsevner er alt andet end normale.

Ja, hvad så, GOG? Et Aalborg-hold uden Felix Claar, Mikkel Hansen, Arnor Palmarsson og Lukas Sandell voldte massive problemer for fynboerne. De fandt aldrig helt sig selv. Alligevel blev det kun til et nederlag på 28-30.

Alt er åbent inden returopgøret næste uge i Odense. Aalborg holdt liv i opgøret og kan håbe på, at flere profiler bliver klar igen, mens GOG stadig kan lugte kvartfinalen med en god kamp på hjemmebane. Det bliver en vanvittig gyser!