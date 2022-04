Påskeferien står for døren, og det betyder masser af tid med dine børn. Men hvad skal man bruge alt den tid på? Her giver vi en række bud på, hvad ferien byder på i Aarhus med børn.

Påske i Tivoli Friheden

Foto: Tivoli Friheden

Forhåbentlig skinner solen, når kalenderen viser 14. april. Her åbner Tivoli Friheden årets sæson, og I kan blandt andet opleve den nye udendørsscene med plads til 17.000 gæster, den nye forlystelse, Solstorm og den helt nye pjerrot.

Påske i Den Gamle By

Påske i Den Gamle By kan opleves i weekenden 2.-3. april og hele påskeugen 9. til 18. april. Foto: Pressefoto

For mange er påske lig med forårsferie. Vi skal i haven, til påskefrokost og måske ud at rejse. Men hvorfor holder vi egentlig påske? Hvorfor spiser vi så mange æg? Hvordan har vi fejret påske gennem tiden? Og hvad med gækkebrevene? Spørgsmålene er mange, og nu kan I få svar på mange af dem til påske i Den Gamle By. Museet har valgt at gå all-in på påsken og har valgt at kopiere den evige succes – Jul I Den Gamle By.

#ingenlillelort på KØN

Foto: Køn Museum

Udstillingen #ingenlillelort sætter fokus på aktivisten Astrid Lindgren og hendes progressive syn på køn, magt og børns rettigheder. I udstillingen møder I Astrid Lindgren som debattør, brevskriver, velgører, taler – og selvfølgelig: som forfatter. Udstillingen ledsages af undervisningsforløb og aktiviteter med fokus på at styrke børns og unges bevidsthed om køn, ligestilling og demokratiske rettigheder.

Cirkus Arena 65 års jubilæum

Foto: Cirkus Arena

I år fejrer Cirkus Arena 65 års jubilæum. Her står Bubber og Julie Berthelsen i spidsen, og med sig har de både heste, duftende savsmuld og prisbelønnede verdensartister. Ifølge cirkusset selv har de sammensat et program med ekstreme numre i verdensklasse, som I ikke vil gå glip af. I Aarhus åbner dørene 16.–24. april.

H.M. Dronningens 82-års fødselsdag

Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Vil I være med til at fejre dronning Margrethes 82-års fødselsdag, skal I notere 16 april i jeres kalender. Det hele vil foregå på Marselisborg Slot i Aarhus. Fødselsdagen bliver markeret med en fødselsdagsparade foran slottets haveside klokken 12.00, hvor Majestæten og den tilstedeværende kongelige familie viser sig på verandaen. Det præcise program finder I her.