»En fantastisk dag!«

Max Verstappen gav ’Den orange hær’, hvad den var kommet til Zandvoort for: Hollænderen vandt sit hjemmebane-grandprix, og hans cirka 70.000 fans gik amok i en orange glædesrus, der inkluderede masser af romerlys, massiv støtte til løbssponsor Heineken og en afslutningskoncert på ladet af en rullende lastbil med den lokale super DJ Tiesto.

Da de røde lamper slukkede, efterlod Verstappen omgående Lewis Hamilton og Valtteri Bottas i sin slipstrøm, og Mercedes-kørerne var efter løbet lettere rystede over de mange romerlys.

»Der var tidspunkter, hvor det var svært at se banen i Sving 11 og 12,« sagde Hamilton, der kom i mål cirka 20 sekunder efter Verstappen.

»Gad vide, om det egentligt er sundt at indånde den slags,« tilføjede Bottas, der på tredjepladsen var næsten et minut efter Verstappen.

Verstappen sagde, at starten havde været afgørende.

»Jeg kom godt afsted, og selvom Mercedes resten af eftermiddagen prøvede at gøre det svært for os, kunne vi svare igen, hver gang de forsøgte noget.«

Undervejs prøvede Mercedes en alternativ pitstop-strategi, men satsningen lykkedes ikke.

»Vi timede ikke vores stop godt nok, men det er altid nemt at være bagklog,« indrømmede Mercedes-chef Toto Wolff.

Hamilton og Bottas skiftedes til at udfordre Verstappen, og et potentielt afgørende øjeblik kom, da hollænderen efter pitstop-runden skulle overhale finnen. I den til tider ophidsede stemning, der præger den hårde kamp mellem Mercedes og Red Bull, var det en oplagt mulighed for Bottas til at genere Verstappen eller ligefrem skubbe ham af banen.

»Om jeg tænkte på den mulighed? Njaae – jeg ved, at Valtteri kører hårdt, men fair, så det var ikke noget, jeg frygtede,« sagde Verstappen.

Med sejren i Zandvoort overtog Verstappen føringen i VM, hvor han inden næste weekends italienske grandprix er tre point foran Hamilton,

»Monza er traditionelt ikke vores bedste bane, men jeg håber, vi vil være konkurrencedygtige. Men de næste mange baner er meget forskellige, så jeg tror styrkeforholdet mellem os og Mercedes fortsat vil svinge frem og tilbage,« sagde Verstappen.

»I dag var Red Bull bare bedre: Det var svært at følge med, og Max gjorde et flot stykke arbejde. Vi slås videre, og jeg ser frem til næste uge i Monza. Men det bliver svært …« tilføjede Hamilton.