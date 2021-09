Mercedes har den bedste bil på Monza – alligevel er det Max Verstappen (Red Bull-Honda) der for tredje weekend i træk holder i pole position, når Italiens Grand Prix starter søndag klokken 15.00.

Startopstillingen til Italiens Grand Prix blev sent lørdag eftermiddag afgjort med et sprintløb over 18 omgange.

Her havde Mercedes de optimale betingelser for at sikre Lewis Hamilton det bedste udgangspunkt til søndagens grandprix, for englænderen startede i første række ved siden af teamkammerat Valtteri Bottas.

Et motorskift koster finnen 10 startplaceringer i grandprixet, så alt Hamilton skulle gøre, var et følge sin teamkammerat over 18 omgange – så var han sikret pole position og dermed de bedste muligheder for at generobre den VM-føring, han mistede til Verstappen i sidste weekend.

Mercedes-kørerne Valtteri Bottas (forrest) og Lewis Hamilton på vej ud til sprint-løbet, der afgjorde startplaceringerne til søndagens italienske grandprix. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mercedes-kørerne Valtteri Bottas (forrest) og Lewis Hamilton på vej ud til sprint-løbet, der afgjorde startplaceringerne til søndagens italienske grandprix. Foto: Grand Prix Photo

Og så gik det hele galt for den syvdobbelte verdensmester:

En dårlig start sendte ham ned bag både Verstappen og McLaren-kørerne Daniel Ricciardo og Lando Norris.

18 omgange senere var katastrofen en realitet: Bottas vandt foran Verstappen men med finnens grid-straf er det hollænderen, der holder i pole position søndag. Han får Ricciardo ved siden af sig i første række med Norris og Hamilton i anden række.

»Det gik bedre en ventet,« smilede Verstappen efter de 18 omgange.

»Jeg fik en god start, og det sikrede mig så pole position. Jeg havde ikke forventet, at det ville være så let. Men det bliver sværere i grandprixet: Mercedes er stærke på topfart – ja faktisk på hele omgangen. Vi må bare gøre det så godt som muligt.«

I Formel 2 fortsatte Christian Lundgaards rutsjebanetur.

Efter formiddagens optur med den fornemme tredjeplads blev eftermiddagens løb en nedtur, hvor han allerede på første omgang blev skubbet af banen. Han kom i gang igen, og reddede sig i mål på 14.-pladsen.

I søndagens hovedløb starter den 20-årige dansker fra 19. position.