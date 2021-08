Formel 1-folket er officielt på sommerferie, men bag kulisserne er der fortsat travlt, for de 20 pladser i 2022-feltet skal fordeles.

For at tage det med det samme: Der kommer ingen danskere med i Formel 1 2022. Kevin Magnussen, der med sin erfaring, alder og talent ellers ville være et oplagt emne til en af de ledige pladser, er ikke længere interesseret i Formel 1. Det har så helt naturligt medført, at Formel 1 ikke længere er interesseret i ham.

Christian Lundgaard skulle efter Renault og Alpines plan have en plads i 2022-feltet. Men på bare fire måneder er den 20-årige dansker gået fra at være Alpine Academys førende Formel 1-kandidat til at ligge langt efter klassekammeraterne Guanyu Zhou og Oscar Piastri.

I den kommende weekend debuterer Lundgaard i den amerikanske IndyCar-serie. Det sker med opbakning fra Alpine, og det viser, at det franske team gerne vil holde fast i danskeren – men på den korte bane bare ikke i Formel 1-sammenhæng. Kun hvis han drømme-debuterer i Indycar og grov-dominerer årets sidste fire Formel 2-weekender, kan Lundgaard igen bringe sig ind i Formel 1-varmen.

Alpine vil gerne holde fast i Christian Lundgaard - men i første omgang ikke med henblik på Formel 1 Peter Nygaard

Mercedesjunior Frederik Vesti er heller ikke relevant i forhold til Formel 1 2022. For en Formel 3-kører er et fast Formel 1-sæde udelukket, og selvom han faktisk har point nok til at få den nødvendige superlicens, er han heller ikke inde i billedet til en tjans som test-/reservekører.

Efter der kom tre nye kørere ind i feltet i år, sker der færre udskiftninger inden 2022.

Mercedes har for nylig skrevet en ny toårig kontrakt med Lewis Hamilton. Englænderen vil helst fortsætte med Valtteri Bottas som teamkammerat, for finnen er loyal – og tilpas langsom til ikke at udgøre en trussel. Men teamledelsen vil forfremme juniorkører George Russell, der nu har tilbragt tre mere og mere frustrerende år hos Williams.

Max Verstappen har en langtidsaftale med Red Bull, hvor Sergio Perez har gjort det så godt, at han ser ud til at få en ny kontrakt som hollænderens andenkører.

Hamilton vil gerne fortsætte med Bottas som teamkammerat - for han er tilpas langsom Peter Nygaard

Ferrari (Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr), McLaren (Lando Norris, Daniel Ricardo), Alpine (Fernando Alonso, Esteban Ocon) og Aston Martin (Sebastian Vettel, Lance Strolls) fortsætter med deres nuværende kørere.

Hos Alpha Tauri drømmer Pierre Gasly om at blive forfremmet til Red Bulls ’førstehold’, men så længe Perez gør det o.k. ved siden af Verstappen, beholder mexicaneren pladsen. Yuki Tsunoda ventes at få en chance til i den anden Alpha Tauri.

Det efterlader Alfa Romeo, Williams og Haas som de eneste teams med potentielt ledige sæder.

Hos Alfa Romeo er man efter tre skuffende sæsoner med Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi klar til at prøve noget nyt. Bottas er en oplagt afløser for landsmanden Raikkonen, og hvis man også dropper Giovinazzi, kan teamets reservekører (og Ferrari-junior) Callum Illott komme i spil.

Alfa Romeo, Williams og Haas er de eneste teams med potentielt ledige sæder. Peter Nygaard

Williams er afhængig af Nicolas Latifis sponsorer, men med George Russell på vej til Mercedes er pladsen ved siden af canadieren ledig. Også her er Bottas, der startede sin Formel 1-karriere i teamet, en mulighed. Andre kandidater: Mercedes' Formel E-kører Nyck de Vries og Nico Hülkenberg.

Haas er afhængig af Nikita Mazepins penge, og derfor fortsætter russeren. Det samme gør Mick Schumacher: Tyskeren har gjort det overraskende godt, men har ikke nogen alternativer for 2022.