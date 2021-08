Efter fire ugers sommerpause genoptager Max Verstappen og Red Bull nu kampen med Lewis Hamilton og Mercedes om Formel 1-VM. Det sker i Belgiens Grand Prix i Spa-Francorchamps, og herefter følger 15 uger med 11 løb.

Red Bull dominerede Formel 1 fra 2010 til 2013 og vandt fire verdensmesterskaber i træk med Sebastian Vettel. Så fulgte syv år med Mercedes i front og seks titler til Hamilton og en enkelt til Nico Rosberg.

Nu er de to team kommet i clinch, og der kæmpes på flere fronter.

På banen står kampen mellem 36-årige Lewis Hamilton (GB) og 23-årige Max Verstappen (NL). I løbet af foråret var de flere gange i nærkamp, men de opretholdt et fornuftigt indbyrdes forhold.

Foto: Grand Prix Photo

Det sluttede på første omgang af det britiske grandprix midt i juli. Verstappen var kommet bedst fra start, og i banens hurtigste sving forsøgte Hamilton at overhale indenom. Han ramte Red Bull-raceren, der blev sendt ud mod barrieren med tæt på 300 km/t.

Dommerne gav Hamilton hovedansvaret for sammenstødet og idømte ham en tidsstraf på ti sekunder. Trods straffen kunne Hamilton vinde løbet, og han fejrede hjemmebanesejren højlydt.

»Det er mangel på respekt: Han havde skubbet mig ind i barrieren med 51G, og jeg var på hospitalet, men han rendte rundt med et flag, som om intet var hændt,« kommenterede Verstappen surt.

Udenfor banen har Mercedes været dygtige til at sætte spørgsmålstegn ved Red Bulls bil og udstyr.

Foto: Grand Prix Photo

I foråret handlede det om Red Bulls bagvinge. Mercedesfolk mente, at konkurrentens bagvinge var monteret på en måde, så den 'fleksede': På langsiderne, hvor vindpresset er maksimalt, bøjede den angiveligt bagover, så vindmodstanden blev reduceret.

Mercedes' antydninger fik FIA til at indføre skærpede krav til vingernes stabilitet, og Red Bulls fordel blev elimineret.

Senere har FIA på Mercedes' foranledning indført nye regler omkring det udstyr, der bruges under pitstop. Her har Red Bull igennem flere år været suverænt bedst (fire hjul skiftet på under to sekunder!), men fra denne weekend vil det ikke gå helt så hurtigt.

Lewis Hamilton, der med Mercedes har været vant til at have den stærkeste motor i feltet, har ved flere lejligheder sagt, at Red Bulls Honda-motor har fået markant flere hestekræfter. I en sæson, hvor Formel 1-motorerne af omkostningshensyn ikke må udvikles, lyder det som en anklage om, at Honda har omgået reglerne.

Foto: Grand Prix Photo

Men Red Bull-bilernes forbedrede topfart handler ifølge Verstappen ikke om ekstra hestekræfter: Red Bull-raceren har – selv med den 'stabile' bagvinge – bare lavede vindmodstand end Mercedes'en.

Red Bull forsøger at svække tyskerne på den lidt længere bane.

Med Honda på vej ud af Formel 1 har Red Bull besluttet at bygge sine egne motorer. Det er en enorm opgave, der kræver massevis af ingeniører og teknikere.

Ifølge Mercedes' teamchef, Toto Wolff, har Red Bull i de seneste måneder forsøgt at headhunte mere end 100 af hans ansatte, og mange Mercedes-ingeniører er allerede skiftet til konkurrenten.

Foto: Grand Prix Photo

Det er et smart træk af Red Bull: De får på samme tid gode folk til deres egen motorudvikling, og de hæmmer konkurrenten.

Formel 1-krigen udkæmpes på alle fronter!