International motorsport blev søndag ramt af en tragedie.

For Nathalie Maillet, chef for Formel 1-banen Spa-Francorchamps i Belgien, blev søndag morgen fundet død i sit hjem i Gouvy i Luxembourg.

Lokale medier rapporterer, at 51-årige Maillet og en ven var blevet skudt og dræbt af hendes ægtemand, Franz Dubois, der derefter begik selvmord.

Myndighederne er meget sparsomme med detaljer, men avisen Le Libre Belgique citerer Gouvys borgmester, Veronique Leonard, for følgende udtalelse:

Spa-Francorchamps er en af de mest elskede og klassiske baner i Formel 1-kalenderen.

»Politiet informerede mig i nat om, at der var sket et dobbeltdrab efterfulgt af et selvmord.«

Nathalie Maillet ledede tidligere et stort arkitektbureau, men overtog i 2016 ledelsen af Spa-Francorchamps, der er en af de mest elskede og klassiske baner i Formel 1-kalenderen.

Tragedien skete kort før afslutningen af det belgiske VM-rally Ypres, der søndag blev afviklet omkring Spa-Francorchamps-banen.

Formel 1-VM starter om 14 dage op efter sommerferien med det belgiske grandprix i Spa-Francorchamps.