Priserne stiger hos Ikea. For en uge siden kostede et Malsjö vitrineskab eksempelvis 2.799 kroner. Nu koster det 3.799 kroner – og det kan blive endnu værre som følge af krigen i Ukraine.

Siden årsskiftet har møbelgiganten, der blandt andet har varehus i Aarhus, hævet priserne på flere af deres varer på grund af den globale forsyningskrise som følge af coronapandemien.

Det ser man nu, hvor flere varer allerede er steget, mens andre fortsat stiger – ligesom det klassiske vitrineskab, som over natten her i april er steget med 1.000 kroner, svarende til intet mindre 35 procent.

»Det er et udtryk for det, der sker i hele samfundet,« lyder det fra den danske kommunikationschef for Ikea, Christian Mouroux, til B.T, inden han fortsætter:

Billedet til venstre viser salgsannoncen for vitrineskabet for lidt over en uge siden. Nu er prisen steget med 35 procent, og det koster dermed 3.799 kroner. Foto: www.ikea.dk/ infogram Vis mere Billedet til venstre viser salgsannoncen for vitrineskabet for lidt over en uge siden. Nu er prisen steget med 35 procent, og det koster dermed 3.799 kroner. Foto: www.ikea.dk/ infogram

»Jeg tror ikke, der er nogen branche eller industri, der ikke har været nødsaget til at skrue på tingene efter den ustabilitet, vi har været igennem.«

Ikea proklamerede allerede prisstigningerne i slutningen af 2021. Her lød det, at nogle varer ville kunne stige med op til 50 procent, mens den gennemsnitlige prisstigning for varer formentligt ville blive ni procent.

Modsat mange andre steder har krigen i Ukraine derfor ikke spillet en rolle i forhold til prisstigningerne hos den skandinaviske møbelgiganten – i hvert fald ikke endnu.

Formentligt vil det nemlig komme til at ske senere hen, lyder det fra Christian Mouroux.

»Krigen er kommet efterfølgende, så den har ikke haft indflydelse på det, der blev besluttet ved årsskiftet, men der er ingen tvivl om, at krigen kommer til at have en påvirkning senere hen,« siger han og fortsætter:

»Det er jo klart, at enhver form for ustabilitet i det globale handelsmarked kommer til at påvirke virksomhedernes evne til at holde omkostningerne nede og tilbyde de lave priser, som man gerne vil tilbyde sine kunder.«

Han forsikrer dog om, at det fortsat er Ikeas mål, at tilbyde varer, der er til at betale for alle.

»Konceptet er jo, at vi er en lavpris virksomhed. Det vil sige, at det er helt centralt for os, at man kan stole på, at man kan gå til Ikea og få de mest konkurrencedygtige priser. Det er det, vores koncept handler om, og det kommer vi selvfølgelig ikke til at ændre sig,« siger han.