Det var i forvejen dyrt, men nu er det blevet endnu dyrere.

Realkreditkurserne fortsætter nedad med hastig fart. Og det betyder, at det nu bliver endnu dyrere at købe bolig.

Vil du for eksempel tage et afdragsfrit fastforrentet lån på tre millioner kroner, skal du i dag betale næsten 6.000 kroner mere i månedlig ydelse efter skat, end du skulle, hvis du tog samme lån i starten af året.

»Det er klart, at det bliver sværere at få fodfæste på boligmarkedet. Jo højere rente, desto højere udgifter og mindre rådighedsbeløb,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Og det vil for mange betyde, at de enten må opgive at købe bolig eller gå på jagt efter en billigere, forlyder det.

»Så på den baggrund vil det skrumpe mulighederne for potentielle boligkøbere. Omvendt øger den usikre situation, vi står i, også risikoen for prisfald. Men det er klart, at også det kan give anledning til bekymring,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvad betyder 'kurs 100'? Kursen på et realkreditlån er prisen på dine realkreditobligationer. Så når du optager et realkreditlån, er kursen den pris, du får fra salget af obligationer. Skal du indfri dit realkreditlån (for eksempel i forbindelse med en omlægning af dit lån), er kursen den pris, du skal betale for at købe obligationerne tilbage. Derfor er det bedst for dig, hvis kursen er så tæt på 100 som muligt. For hvis kursen er under 100, taber du altså penge, når du låner. Kilde: Realkredit Danmark

»Så spørgsmålet er: Har man – i en tid med højere renter og prognoser om prisfald – appetit på at købe?«

Netop på grund af de stigende renter lancerer Realkredit Danmark nu et femprocentslån. Ved at åbne dem kan de tilbyde en kurs, der ligger i et fornuftigt leje for låntagerne, siger Christian Hilligsøe Heinig.

»Hvis man gerne vil have et fastforrentet lån, skal man både holde øje med renten og kursen. Jo længere væk fra 100 kursen kommer, desto mere skal man låne for at få samme beløb i hånden,« uddyber han.

»Med fireprocentslånet har man en lavere rente og en højere gæld, hvor man ved femprocentslånet har en højere rente og en lavere gæld. Der hvor femprocentslånet så er mere attraktivt er, fordi kursrisikoen er lavere.«

Men hvorfor bliver realkreditkurserne ved med at falde?

Det hænger i høj grad sammen med inflationen og centralbankerne, der bekæmper den høje inflation ved at sætte deres styringsrenter op. Senest har den amerikanske centralbank forhøjet renten med hele 0,75 procentpoint.

Har du allerede et fastforrentet lån? Sidder du allerede med et fastforrentet lån, kan udviklingen betyde, at værdien af din gæld er reduceret. Så sælger du din bolig eller omlægger dit lån, kan der altså være penge at hente. Men omlægning af lån er ikke uden risiko, fastslår Christian Hilligsøe Heining. »Det er rigtigt, at der her er opstået en mulighed i ens boligøkonomi, hvor man kan få en restgældsreduktion. Og det kan man kigge ind i med en rådgiver og undersøge fordele og ulemper,« siger han og fortsætter: »Men det er spekulativt, for udfaldet afhænger af, hvad der fremadrettet kommer til at ske med renterne. Om det eksempelvis er en god idé at omlægge sit lån, handler i høj grad om ens risikoprofil og den tid, man forventer at eje boligen.«

»Inflationen er langt højere end de cirka to procent, som centralbankerne gerne vil have den på. Og det skyldes ikke længere kun energi- og fødevarepriser. Det afspejler sig også på andre varer og tjenester,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Derfor risikerer man nu at ende i en ubehagelig spiral, hvor de stigende priser vil resultere i højere lønstigninger, der igen vil føre til stigende priser og højere inflation, forlyder det.

»Centralbankerne har erkendt, at de i virkeligheden er kommet for sent i gang med at stramme pengepolitikken. Inflationen er kommet for højt op, og den er også ved at bide sig fast. Det betyder, at de må sætte renterne op.«

For når renterne hæves yderligere, slår man efterspørgslen ned. Det betyder mindre aktivitet i økonomien og på boligmarkedet, der derigennem kan mindske prispresset.

Noget der ifølge Christian Hilligsøe Heinig er stor usikkerhed omkring.

»Og så bliver spørgsmålet så, om de finder den rette balance. Kommer de til at slå efterspørgslen for lidt ned, rammer de den helt perfekt, eller slår de så meget ned, at det får økonomien til at gå i bakgear?«

Inflationstallet for maj lød herhjemme på 7,4 procent. Det er det højeste siden 1983.

Det er især prisudviklingen på varer – eksempelvis el, fødevarer, gas og brændstof – som trækker inflationen op med en stigning på 11,1 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.