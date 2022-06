Lyt til artiklen

Selvom flere analytikere og banker de seneste dage har spået, at inflationen toppede i april på 6,7 procent, er der fredag kommet dårlige nyheder igen.

Danmarks Statistik har nemlig udsendt inflationstal for maj, og det lander på 7,4 procent. Dermed oplever danskerne nu den højeste inflation siden 1983.

Det er især prisudviklingen på varer – eksempelvis el, fødevarer, gas og brændstof – som trækker inflationen op med en stigning på 11,1 procent.

I en kommentar til dagens tal under overskriften 'inflationen fortsætter sin himmelflugt' påpeger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, at kerneinflationen nu er enormt høj.

Kerneinflation er en indikator for, hvor voldsomt prispresset egentlig er i Danmark.

»Hvis vi skræller energi, uforarbejdede fødevarer og afgifter fra for at måle prispresset i økonomien, som ikke er direkte importeret af globale forhold eller afgiftsstigninger, så lander vi på 4,4 procent. End ikke i årene op til finanskrisen, hvor der var massiv overophedning herhjemme har tallet været så højt,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen.

I en kommentar fra Nykredit skriver cheføkonom Palle Sørensen, at en børnefamilie idag skal bruge 32.500 kroner mere om året end for et år siden for at købe de samme varer og tjenester.

Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank mener, at inflationen allerede nu har konsekvenser for de danske husholdninger.

»De stigende priser betyder, at vi nu får betydeligt mindre for pengene herhjemme, og det kan ikke undgå at få betydning for danskernes købekraft. Danskerne har heldigvis i gennemsnit forholdsvist velpolstrede privatøkonomier, og dermed muligheder for at bruge af deres opsparing, men der er ingen tvivl om, at dette vil tage toppen af forbrugernes købelyst herhjemme,« lyder det:

»Den ekstremt lave ledighed og de solide lønstigninger er ikke nok til at kompensere for de stigende priser, men det er med til at give noget ekstra at stå imod med for mange familier – ikke mindst dem der nyder gavn af det stærke arbejdsmarked.«

Inflationstakt måned for måned det seneste år