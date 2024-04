Nationalstadionet er i forfald, men nu kan det give mening at investere i den gamle ejendom.

Det skyldes, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har besluttet at give ejere af erhvervsejendomme mulighed for forlængelse af hjemfaldspligten med op til 70 år.

Hjemfaldspligt kaldes også tilbagekøbsret og er en klausul, der gør, at ejeren af en grund udelukkende har en tidsbegrænset brugsret.

»Vil vi naturligvis undersøge mulighederne for at forlænge PARKENs hjemfaldspligt til år 2090,« lyder det fra FCK-direktør Jacob Lauesen til klubbens hjemmeside.

Lykkes den manøvre, så betyder det, at det kan give langt større mening at poste penge i stadion, der lige nu har udfordringer på flere fronter, blandt andet med en tribune, hvor FCK's mest aktive fans ikke må hoppe.

FCK vil finde den store lommeregner frem, for en udskydelse af hjemfaldspligten er ikke billig.

»Det her er et væsentligt skridt i den rigtige retning, men vi kigger fortsat ind i en lang proces, der kræver tålmodighed. Beslutningen er kun lige blevet offentliggjort, så vi kan i sagens natur ikke melde noget konkret ud på nuværende tidspunkt.«

»Uafhængigt af beslutningen på rådhuset, vil der dog fortsat ske en masse nyt i Parken, som vi vil fortælle mere om ganske snart,« siger direktør Lauesen.