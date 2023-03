Lyt til artiklen

Der blev formentlig udbrudt et 'What!?' eller to hjemme i de danske stuer, da Simon Kvamm sendte Clara Nedergaard hjem i aftenens 'X Factor'.

Men selv mener dommerne ikke, der var noget kontroversielt ved at smide den 19-årige sangerinde ud af programmet – på trods af at hun både var spået finaleplads af bookmakerne og var i omsang mod Nambahlou, som nu har overlevet uhørte tre farezoner.

»Jeg vælger ganske enkelt ud fra, hvad jeg bliver mest ramt af. Og sammenholdt af hvad jeg så i de her ekstra sange (deltagernes save me songs, red), så er det Nambahlou, der skal med videre,« siger Simon Kvamm til B.T. efter showet.

Allerede sidste fredag kom programmets uskrevne regler på tale. Her valgte Thomas Blachman at sende Simon Kvamms deltager Kristoffer Lundholm hjem.

Clara Nedergaard får et trøstende kram af sin dommer, Thomas Blachman, efter hun blev sendt ud af konkurrencen af Simon Kvamm. Foto: Martin Sylvest

For man kunne jo ikke allerede i fjerde liveshow frarøve Kwamie Liv hendes allersidste deltager, Nambahlou, som her var i farezonen for anden gang,

Og denne fredag blev de uskrevne regler nævnt igen.

En skummende Thomas Blachman mente nemlig ikke, at det var svinsk af Simon Kvamm at sende hans deltager Clara Nedergaard hjem, når nu seerne hele tre fredage i træk havde vist med deres stemmer, at de ikke ønskede Nambahlou i konkurrencen.

Men de uskrevne regler gider Simon Kvamm ikke følge.

Simon Kvamm vil blæse på uskrevne regler. Foto: Martin Sylvest

»Jeg forholder mig mest til skrevne regler. Andet kan jeg ikke rigtigt sige,« siger han.

Han afviser samtidig, at der skulle være tale om et taktisk valg.

»Det er hundrede procent musikalsk. Det eneste jeg kan forlade mig på er, hvad min mavefornemmelse siger mig.«

Så du afviser, at du sendte Clara Nedergaard hjem, fordi du så hende som en trussel mod dine egne deltagere?

»Ja, fuldstændigt.«

Under audition- og bootcampprogrammerne har Thomas Blachman ikke kunnet skjule, at han både respekterede og holdt af Simon Kvamm som både musiker og kollega.

Men venskabet har nok fået et lille skår efter fredagens dramatiske blodbad på 'X Factor'-scenen, erkender han.

»Vi har et respektfuldt forhold, og jeg synes egentlig også, vi hygger os ret godt. Vi griner en masse sammen. Men jeg forestiller mig måske ikke, jeg er den mest populære person i hans univers lige nu,« smiler Simon Kvamm.

»Så det kan godt være, det ikke er nu, vi tager en dåsebajer. Men hvis der er nogen, der er fortaler for at lade musikken og mavefornemmelsen råde, så må jeg mene, det er ham. Så den tror jeg godt, jeg kan få landet.«