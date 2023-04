Lyt til artiklen

Hun havde glædet sig til at overraske Sofie Linde, som fredag takkede af efter otte sæsoner.

Men få sekunder inden, hun skulle på scenen, skete det, der ikke må ske, fortæller Rosa Skovbjerg Henriksens fra duoen ROSÉL til B.T. efter årets 'X Factor'-finale.

»Lige inden, de begyndte at tælle ned, fik jeg blodnæse, og jeg tænkte: 'Det stopper nok', men det blev være og værre, så det skulle lige fikses.«

Sofie Linde blev taget med bukserne nede, da hun fredag var vært på 'X Factor' for allersidste gang.

Rosa manglede på scenen under Sofie Lindes hyldest. Foto: Anthon Unger Vis mere Rosa manglede på scenen under Sofie Lindes hyldest. Foto: Anthon Unger

Mens tårerne strømmede ned af hendes kinder, blev hun tilsunget af både nuværende og tidligere deltagere, som i al hemmelighed havde øvet en afskedssang og var taget til Randers Arena for at synge den til hende.

På scenen stod blandt andet Selma Stahr fra ROSÉL.

Men hendes faste makker manglede altså, bemærkede flere læsere i B.T.s liveblog.

»Det er ærgerligt. Jeg ville gerne have været med til det. Det var et fint moment, men der var ikke så meget at gøre ved det,« fortæller Rosa Skovbjerg Henriksen, der afviser, at det er noget, der sker tit.

ROSÉL får kram af venner, familie og kæreste efter sejren. Foto: Anthon Unger Vis mere ROSÉL får kram af venner, familie og kæreste efter sejren. Foto: Anthon Unger

»Nej, det var virkelig et dårligt tidspunkt. Det var da lidt nederen. Der sker bare så mange ting, så man har nogle mærkelige måder at reagere på det.«

Mens ROSÉL vandt årets 'X Factor', fik Sigalaz en andenplads. På tredjepladsen kom forhåndsfavoritten Theodor.