Danskernes indkøb af julegaver vil i år flytte mere og mere fra butikker til internettet.

Det viser en ny prognose for julehandlen, Dansk Erhverv har lavet.

Det er samme prognose for julehandlen, der viser, at forbrugernes tillid lige nu er den laveste siden 1975, og der forventes et samlet fald i julegavehandlen i år i forhold til sidste år.

Men det er altså især den fysiske handel i butikker og shoppingcentre, der bliver hårdt ramt af, at danskerne må spare penge.

Helt konkret forventes 37 procent af julehandlen i år at foregå på nettet.

Det er et markant hop i forhold til før pandemien i 2019, hvor forventningen var at 27 procent af julehandlen ville foregå via internettet, skriver Dansk Erhverv i prognosen.

I prognosen står da også, at det er populært som aldrig før for danskerne at handle ind til jul på nettet.

»Det er værd at huske på, at en række butikker og forretninger i dag findes både fysisk og på nettet. For forbrugerne handler det mest af alt om, hvor man får den bedste pris, og hvad der er mest praktisk,« siger Henrik Hyltoft, der er vicedirektør i Dansk Erhverv.