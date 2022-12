Lyt til artiklen

Torsdag lancerede sodavandsmærket Pepsi et nyt koncept.

For de opfordrer nu forbrugerne til at prøve kombinationen af mælk og Pepsi, lægge det på sociale medier og bruge hashtagget '#PilkandCookies'. Den nye trend med at blande Pepsi og mælk har for nylig gjort sit indtog på TikTok.

Hvis man gør dette, deltager man i en konkurrence, der løber frem til juleaften, hvor man kan vinde penge. Det skriver CNN.

»At kombinere Pepsi med mælk har været længe været en offentlig hemmelighed blandt Pepsi-fans,« siger Todd Kaplan, marketingschef hos Pepsi.

Men det er ikke kun mælk, der er blevet blandet sammen med Pepsi.

For på TikTok kan man også se mange videoer med blandt andet fløde og sirup, der bliver blandet i en Pepsi-sodavand.

»Med den stigende popularitet med 'beskidt sodavand' på TikTok i hele landet, tænkte vi, at denne konkurrence kunne være en god måde at fejre juletiden på,« siger Todd Kaplan.

Pepsi har blandt andet hyret den amerikanske skuespiller Lindsay Lohan til deres nye kampagne.

Lindsay Lohan fik sit gennembrud tilbage i 1996, hvor hun spillede hovedrollen i den populære ungdomsfilm 'The Parent Trap'.