Han lænsede banken for 20 millioner kroner, uden nogen opdagede det.

Men torsdag kom det så frem, at den tidligere direktør for kommunikation og marketing i Spar Nord, Ole Madsen, over 15 år har svindlet sig til de mange millioner.

Og at det sker i netop en bank, er overraskende, lyder det fra bankekspert Lars Krull, der er seniorrådgiver på Aalborg University Business School.

»Generelt er svindelsager som denne ikke usædvanlige. Men bankerne har bedre kontrolsystemer, så det er usædvanligt, at det sker i en bank,« siger Lars Krull.

Ole Madsen erkendte over for erhvervsmediet Finans, at svindlen har fundet sted fra 2005 og frem til 2020, hvor han stoppede i banken.

Selv begrunder han det med psykisk sygdom.

»Det er vigtigt for mig at få sagt, at det udspringer af alvorlig psykisk sygdom og ikke, fordi jeg er et dårligt menneske som sådan. Denne sag har ført til, at jeg er blevet udredt og diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse,« forklarer han til Finans.

Kort efter, at nyheden var ude, var Spar Nords direktør, Lasse Nyby, ude med en kommentar.

»Det er en utrolig ærgerlig sag og et kæmpe tillidsbrud. Jeg blev dybt chokeret, da det gik op for os, hvad der var sket,« sagde han torsdag til B.T.

Og det er ifølge Lars Krull den rigtige strategi, når en sag som denne kommer frem.

»Det er bedre, at de taler om det, end hvis de fortier det. Nu har de iværksat en undersøgelse, så vi kan komme til bunds i sagen,« siger Lars Krull, der samtidig påpeger, at den type svindel kan være vanskelig at opdage.

»Betroede medarbejdere skal man have tillid til. Alternativet er, at man skal kontrollere alting. Vores samfund er jo baseret på tillid i et stort omfang, så hvis sager som denne skal opdages tidligere, skal vi leve i et tillidsløst samfund, og det tror jeg ikke, der er mange, der ønsker.«

Om sagen på den lange bane får konsekvenser for banken, må tiden vise, men umiddelbart vurderer bankeksperten ikke, at den behøver at få det.

»Det er ikke kundernes penge, han har svindlet sig til. Det er bankens. Og det er tilmed i en størrelsesorden, der ikke har overskredet Spar Nords budgetramme, så selve svindlen rammer ikke banken fremadrettet økonomisk.«

Men kan man have tillid til bankerne, når der sker sager som denne?

»Selvfølgelig kan man det. Vi har et finanstilsyn, der holder øje med bankerne, og 20 millioner på 15 år er ikke nogen katastrofe. Det er superærgerligt, ja, men jeg synes ikke, det er en ridse i lakken. Det her kunne lige så godt være sket alle mulige andre steder.«