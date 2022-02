I denne udgave 'Det bedste af det billige' skal vi teste fem billige tortillachips og én dyr.

De billige chips er indkøbt i de danske discountsupermarkeder og ligger på en kilopris omkring 31 kroner.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et dyrere produkt ind blandt de billige. I denne test har vi valgt det dyrere alternativ fra mærket Santa Maria, der har en kilopris på hele 102 kroner.

Efter seks chips stod det klart for kogemand Thomas Alcayaga, at der findes to standarder inden for tortillachips. Dem, som der er lavet på majsmel, og dem, som er lavet på majskerner.

Se, hvilke der er bedst, og om det kan betale sig at betale tre gange mere for det dyreste mærke, i videoen i toppen af artiklen.