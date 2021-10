I april testede vi her på B.T. billige colaer fra de danske supermarkeder. Godt et halvt år senere er turen nu nået til en test af det sukkerfrie alternativ.

Ugens test består af fem colaer fra de danske discountsupermarkeder, der alle ligger på en literpris omkring tre til fem kroner eksklusive pant.

Blandt de billige har vi som regel et eller flere dyrere produkter med i testen, og i dette tilfælde er de selvfølgelig fra de super kendte colabrands Coca-Cola og Pepsi, som alle ligger på en literpris omkring ti kroner eksklusive pant.

Efter otte colaer af meget svingende kvalitet kunne Thomas Alcayaga ånde lettet op.

Med fire flotter stjerner kunne to billige colaer kalde sig 'Det bedste af det billige'. Og det er endda til en særdeles overkommelig pris på under seks kroner eksklusive pant. For en flaske med to liter.

»De smager bedst af de billige, dem her, men de har lidt en udfordring på brus. Vi har testet dem i toliters flasker, men måske man får mere kulsyre fra en dåse eller en halvliters flaske,« udtaler Thomas Alcayaga om dagens testvindere.

Thomas Alcayaga er foodstylist og youtuber samt indehaver af madbloggen Madet Mere.