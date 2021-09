Søndag snørede 79.000 løbere skoene for at deltage i Royal Run i Sønderjylland, Aalborg, Odense og København og på Bornholm. B.T. fulgte begivenheden med journalister på plads i Aalborg, Odense og København for at være tæt på festlighederne.

Selvom det første Royal Run blev løbet i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, er det i år blot tredje gang, løbet afvikles, fordi det – som så frygtelig meget andet – sidste år gik i vasken på grund af corona. I år blev det udskudt, men heldigvis ikke aflyst.

På trods af den lidt haltende start har løbet udviklet sig til et regulært hit i befolkningen og derfor også for Kongehuset. En festlig begivenhed både at deltage i og være tilskuer til. Royal Run er en markant del af den løbende modernisering af Kongehuset og en logisk forlængelse af Kronprinsens udtalte interesse for sport og fysisk udfoldelse.

Kongehuset har altid haft evnen til at samle nationen, men der er også elementer, som danskerne er kritiske over for. Diskussionen om, hvem der skal have hvor meget i apanage, kan fra tid til anden dele befolkningen, når debatten dukker op. Senest i forbindelse med Prins Joachims flytning til og arbejde i Paris, hvor der blev stillet spørgsmål ved rimeligheden i, at apanagen på den måde blev taget med over landegrænser.

Det styrker selvsagt Kongehusets image, når vi, som tilfældet er med Royal Run, kan løbe med Kronprinsparret og være en del af en royal men alligevel folkelig begivenhed. Og se prins Vincent og prinsesse Josephine løbe fra storesøster Isabella på den såkaldte familie-mile i København.

Der er brug for den slags samlende og festlige tiltag, så diskussionen ikke blot forfalder til fokus på hårene i suppen.

Løbet er selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om Kongehusets image og anseelse i befolkningen.

Royal Run oplyser, at omkring hver tredje af de 79.000 tilmeldte løbere aldrig tidligere har deltaget i et motionsløb. Det er med andre ord tydeligt, at Kronprinsens begivenhed inspirerer mange til at motionere, hvad der jo må siges at være godt i forhold til sundheden.

På B.T. skriver vi kritiske historier om Kongehuset, når vi mener, at der er noget på spil, som er vigtigt at forholde sig til, både i forhold til selve institutionen og personerne i den.

Men det er også på sin plads at rose, når der er grund til det, og det er der i den grad med Royal Run – et rent homerun for Kongehuset.