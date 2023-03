Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Christiane Schaumburg-Müller er torsdag blevet gift med sin Daniel Åxman og har således fået både en ægtemand og et ekstra efternavn.

'Mr. and Mrs. Åxman', skriver iværksætteren til et billede af sig selv og ægtemanden klædt i hvidt, som B.T. her kan bringe efter aftale med brudeparret.

Brylluppet fandt sted på rådhuset, men parret vil senere blive velsignet i kirken, har Christiane Schaumburg-Müller tidligere fortalt på Instagram.

'I kirken fejrer vi kærligheden og velsigner det ægteskab, vi indgår nu. Så ja, to bryllupper kan man sige. Men kun et ægteskab. Vi bliver gift én gang.'

Foto: Jannick Boerlum Vis mere Foto: Jannick Boerlum

Onsdag, dagen inden sit bryllup, udtalte den tidligere tv-vært til B.T. at hun især glædede sig til én ting:

»Det, jeg ser allermest frem til, er at få den ring på fingeren og give min mand et kys og være viet.«

41-årige Christiane Schaumburg-Müller har tidligere været gift med rapperen Liam O'Connor – kendt under kunstnernavnet L.O.C – men afslørede i 2020, at hun nu 'i nogen tid' havde dannet par med den to år ældre forretningsmanden Daniel Åxman, som hun nu kan kalde sin ægtemand.

Parret blev introduceret til hinanden gennem en fælles veninde, og deres første date var en gåtur i Bernstorffsparken i Gentofte, har hun tidligere afsløret.

Foto: Jannick Boerlum Vis mere Foto: Jannick Boerlum

Sammen med sin eksmand har Christiane Schaumburg-Müller sønnen Constantin, mens Daniel Åxman selv har to store piger.

Christiane Schaumburg-Müller blev sidste år gravid med parrets første fælles barn, men mistede sønnen, Columbus, halvvejs gennem graviditeten.