Forleden bekræftede popmusiker Malte Ebert, at han det sidste års tid har dannet par med danseren Didde-Mie.

Torsdag aften ankom de sammen til gallapremieren på den nye musical 'Askepot The Musica', hvor de afslørede, at de nu har taget et yderligere skridt sammen.

»Det er kanon. Det er super fedt. Vi elsker det,« lyder det først fra Malte Ebert, da han bliver spurgt, hvordan det er være stået frem som par.

En journalist spørger, om de også bor sammen, og her svarer Didde-Mie, der blandt andet er kendt fra TV 2-programmet 'Korpset',:

Malte Ebert sammen med sin kæreste Didde-Mie. Foto: Anthon Unger

»Ja, det gør vi. Jeg er flyttet ind.«

Malte Ebert fortæller videre, at der også er en praktisk årsag, i og med at hun snart skal ud at rejse - Ifølge Se og Hør skal hun på turné med verdensstjernen Dua Lipa.

»Det giver ikke rigtig nogen mening at have en lejlighed, der bare står tom. Så kan hun altid komme og bo hos mig,« lyder det fra Malte Ebert.

Adspurgt om han allerede har skrevet en sang til sin kæreste, svarer han:

»Der er allerede en sang, men der kunne sagtens komme flere.«

Da Malte Ebert i slutningen af februar bekræftede forholdet til Didde-Mie, skrev han i et opslag på Instagram:



»Et år sammen med en af de bedste på hele jorden. Har aldrig mødt et menneske, der har oplevet så meget modvind, men stadig møder verden med varme og åbne arme – Dét beundrer jeg helt vildt,« skriver han. på Instagram



