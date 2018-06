Et nyt blødende regnskab fra den før så populære familierestaurant viser, at Jensens Bøfhus det næste halvandet år lever for lånte penge. Banken har givet kæden 18 måneder til at rette skuden op.

Det er gået fra dårligt til rigtig skidt for Jensens Bøfhus det seneste år. Det viser kædens årsregnskab for 2017, hvor bøfgiganten er kommet ud med et rekordstort underskud på 163 mio. kr. før skat.

Det skriver finans.dk, som også kan afslører, at bøfkæden kan takke sin hovedbank SEB for, at den stadig er i live. Det er nemlig banken, der holder forretningen kørende indtil udgangen af 2019. Når de 18 måneder er gået, skal Jensens genforhandle sin aftale med banken.

Prisen for bankens velvilje er en række krav fra banken, som bøfkæden skal leve op til, ellers kan SEB kræve sit lån på næsten 160 mio. kr. indfriet. Og de penge har Jensens Bøfhus - ifølge finans.dk - ikke.

Jensens Bøfhus har haft det svært de seneste år, og årsregnskabet for 2016 var mildest talt heller ikke noget at juble over. 31 millioner kroner før skat lød underskuddet på, og den kendte bøf-restaurant har tabt 117 millioner kroner de seneste tre år.

De faste kunder har i stigende grad svigtet kæden til fordel for restauranter som Flammen, Bones, Vivaldi og Dalle Valle. Samtidig har det også skadet kæden, at man for nogle år siden lagde sag an mod en restauratør fra Sæby, som åbnede et spisested under navnet Jensens Fiskerestaurant.

I slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018 drejede et stort antal Jensens Bøfhuse drejet nøglen om, og ledelsen forsøgte også at rette op på den skrantende økonomi ved at trække nye kunder til med et nyt menukort og nyt logo. Det stod dog hurtig klart, at de nye kundegrupper blev væk, og at stamgæsterne ikke kunne lide den nye type mad.

Jensens Bøfhus har ifølge finans.dk 24 restauranter i Danmark samt restauranter i Sverige og Norge.