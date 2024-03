Mange dagligvarer bliver mindre i størrelse, men prisen forbliver uændret.

Den praksis har man netop sat markant ind overfor i Ungarn, og i Danmark lyder der også kritik af fænomenet fra en seniorøkonom.

Fænomenet shrinkflation dækker over, at mængden af indhold i eksempelvis dagligvareprodukter bliver mindre, men prisen forbliver uændret, hvilket i realiteten betyder en prisstigning.

Men det fremgår ikke tydeligt nok, når det sker i danske supermarkeder, mener Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom ved Forbrugerrådet Tænk.

»Vi synes ikke, at det bliver gjort tydeligt for forbrugerne, at de køber produkter, der er blevet skåret ned i mængde,« siger Morten Bruun Pedersen.

»Det kan godt være, at der står en kilopris på dagligvarer, men når man er ude og handle, bider man ikke mærke i kiloprisændringerne.«

»Derfor ser vi det som en måde at sløre prisen på, og det slører dermed også gennemsigtigheden for forbrugeren,« tilføjer han.

B.T har beskrevet, hvordan man i det inflationsramte Ungarn har forsøgt at sætte ind over for shrinkflation.

Synes du, at supermarkeder bør advare, hvis mængden af indholdet i en vare er sænket, mens prisen er uændret?

Regeringen har krævet, at de ungarske supermarkeder advarer forbrugere med skilte ved de produkter, hvor mængden er skrumpet, men varen fortsat koster det samme.

Så vidt er det ikke kommet herhjemme, og ifølge ekspert i detailhandel Bruno Christensen skal shrinkflation ikke ses alene som et udtryk for inflation.

»Man kan delvist tilskrive det, at vi i de seneste år har været plaget af inflation, men primært har det været en del af en konkurrence om at fastholde en konkurrencedygtig pris på et givent produkt,« forklarer han til B.T.

Bruno Christensen vurderer dog, at detailhandlen faktisk ønsker at have en gennemsigtighed omkring shrinkflation, så de danske forbrugere ved, hvad det er, de køber og betaler for.

I detailhandlen afviser man kritikken af den manglende gennemsigtighed.

Henrik Hyltoft, markedsdirektør for Dansk Erhverv, mener ikke, at det overhovedet er en relevant diskussion at have i Danmark.

»Der står jo udtrykkeligt på produkter, hvilken mængde, der er i,« konstaterer Henrik Hyltoft.

»Hvis man er bekymret for at købe en forkert pakningsstørrelse og kommer til at betale for meget, så har man som forbruger til opgave at holde øje med kilo- eller literpriserne. Og det står angivet på alle produkter,« siger han og tilføjer:

»Der er jo præcis indført kilo- og literpriser, for at man kan sammenligne uanset indholdet i produktet. Det er en umådelig dårlig ide at politikere skal blande sig i, hvordan man skal mærke produkter.«

Det ungarske tiltag mod shrinkflation trådte i kraft 1. marts.