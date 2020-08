Den belgiske cykelrytter Wout van Aert (Jumbo-Visma) løb med sejren, da cykelstjernerne lørdag vendte tilbage til landevejen.

Det skete i det italienske endagsløb Strade Bianche.

Løbet var det første på cykelsportens World Tour, efter at coronavirusudbruddet satte alle løb på pause i foråret.

Normalt køres det i marts, men det var i år altså blevet udskudt med flere måneder. Derfor blev dette års Strade Bianche også afviklet i bagende hede på de italienske landeveje, hvor termometeret undervejs viste 37 grader.

The pack of riders pedal through a dusty gravel road during the one-day classic cycling race Strade Bianche (White Roads) on August 1, 2020 in Siena, Tuscany. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere The pack of riders pedal through a dusty gravel road during the one-day classic cycling race Strade Bianche (White Roads) on August 1, 2020 in Siena, Tuscany. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO

Det betød samtidig, at de lyse grusveje, som er del af ruten og et af løbets kendetegn, var usædvanligt hårde og tørre.

Efter en række udbrud først på dagen blev en favoritgruppe etableret, da løbet gik ind i sin afgørende fase.

Den var Jakob Fuglsang en del af, og med sig havde han øvrige stærke forhåndsfavoritter som belgiske Wout van Aert (Jumbo-Visma) og tyske Maximilian Schachmann (Bora).

Mod slutningen satte Wout van Aert sit afgørende angreb ind, og det var der ikke nogen af de andre, der kunne besvare.

Wout van Aert Den tidligere Danmark Rundt-vinder Wout van Aert kørte fra alt og alle lørdag, da han vandt det italienske endagsløb Strade Bianche. Her kan du lære belgieren bedre at kende: * Navn: Wout van Aert. * Født: 15. september 1994 (25 år). * Nationalitet: Belgier. * Hold: Jumbo-Visma. * Udvalgte meritter: - Vinder af Strade Bianche (2020). - Etapesejr i Tour de France (2019). - To etapesejre i Critérium du Dauphiné (2019). - National mester i enkeltstart (2019). - Samlet vinder af PostNord Danmark Rundt (2018). - Etapesejr i PostNord Danmark Rundt (2018). - Verdensmester i cykelcross (2016, 2017 og 2018). Kilde: procyclingstats.com. /ritzau/

Jakob Fuglsang, der tidligere selv havde forsøgt sig med et angreb, blev sat af og endte med at komme ind cirka tre minutter efter vinderen.

Der blev lørdag også kørt Strade Bianche på kvindesiden. Her blev danske Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) nummer syv.

/ritzau/