Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har de sidste to kampe været et skridt til siden - måske endda et lille skridt ned?

Det var det måske, lød det fra Jacob Holm, da han mødte pressen efter kampen. Uafgjort mod Kroatien. En sejr over USA der kom i hus efter en indsats, der på flere punkter ikke helt var godkendt.

Men det var ikke noget, landstræner Nikolaj Jacobsen ville bruge mange sekunder på at spekulere over.

»Det skal vi ikke bruge en USA-kamp på at vurdere. Nu får vi nok et svar på mandag, hvilken vej i turneringen vi skal kigge. Det vil jeg ikke stå og vurdere, efter vi har spillet mod USA.«

Sådan lød den klare besked fra landstræneren efter sejren på 33-24 i den anden VM-mellemrundekamp.

Et opgør, hvor danskerne brændte for meget og i trænerens optik 'mistede koncentrationen'.

Det var samtidig en kamp, hvor Nikolaj Jacobsen valgte at spare flere spillere.

Mathias Gidsel fik meget få minutter, Mikkel Hansen blev blot sat til at skyde et enkelt straffekast, mens Niklas Landin og Magnus Saugstrup slet ikke var på banen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen under VM herrehåndboldkampen mellem Danmark og USA i Malmø Arena , lørdag den 21. januar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Nikolaj Jacobsen under VM herrehåndboldkampen mellem Danmark og USA i Malmø Arena , lørdag den 21. januar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Om det får betydning, finder vi ud af i løbet af de næste par dage, inden Danmark mandag møder Egypten i den sidste og afgørende mellemrundekamp.

»Det ved jeg ikke. Det får vi at se på mandag. Det var i hvert fald vigtigt, at nogle der havde spillet meget og fået nogle knubs, at de kunne få pauser, så vi har friske ben på mandag. Vi skal op mod et rigtig dygtigt håndboldhold.«

Landstræneren ville dog ikke spekulere i, om det kunne få betydning på sigt, fordi en eventuel kommende kvartfinalemodstander får en hviledag mere, end danskerne gør.

»Nu vil vi først kvalificere os til kvartfinalen. Du kan spekulere ligeså langt du vil, først og fremmest gælder det om at levere resultaterne. Det andet der bruger jeg meget sjældent tid på,« lød det fra Nikolaj Jacobsen.

Danmark spiller mod Egypten mandag aften klokken 20.30, og landsholdet har skæbnen i egne hænder. Ét point vil nemlig være nok til at sikre en plads i kvartfinalen.