De kommer med stor sandsynlighed til at være nærmest på hjemmebane i Malmø.

For størstedelen af de billetter, der er solgt til de danske kampe, er købt af danskere. Noget, der får Mathias Gidsel til at juble.

Men samtidig ærgrer han sig også. For turneringens corona-regler har betydet, at der er kommet lidt restriktioner i den danske VM-lejr.

De lyder blandt andet, at spillerne hverken skal tage selfies med eller skrive autografer til de danske fans, fordi corona igen er noget, der fylder ved slutrunden.

»Det er da mega forstyrrende, og vi ville også helst have været det foruden,« siger Mathias Gidsel.

Det kan ødelægge forberedelserne, hvis en spiller bliver isoleret. Inden gruppespillet måtte Mads Mensah lige en tur i isolation som følge af en positiv test.

Det var heldigvis falsk alarm, men fordi flere coronatest er et vilkår, betyder det, at spillerne ikke kan gøre noget af det, de allerhelst ville – ud over selvfølgelig at vinde håndboldkampe.

»Der er det faktum, vi ikke kan være sammen med vores fans og ikke helt give det tilbage, som vi ikke har kunnet i mange år. Jeg synes, de fortjener, vi snart giver lidt af os selv,« siger Mathias Gidsel og fortsætter:

Mathias Gidsel under mixed zone og træning med de danske håndboldherrer i Malmö Arena torsdag 12. januar 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel under mixed zone og træning med de danske håndboldherrer i Malmö Arena torsdag 12. januar 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er mega frustrerende. Det er jo ens drøm, der kan briste af en positiv test. Vi kan ikke styre det. Men jeg tror, mange af os har lært lidt, at det er vilkårene. Vi kan ikke gøre andet end spritte af, holde afstand og lige tænke os ekstra om, men tester vi positiv, er vi positive. Det er skræmmende at tænke på, men det er vilkårene. Så kan vi kun håbe, det går. Det har det heldigvis gjort ved de sidste slutrunder,« siger han.

Samtidig er han glad for, at mange vælger at tage turen over Øresundsbroen for at støtte det danske hold.



»Det er vi enormt privilegerede over, at der er så mange, der vil komme til Sverige og se os. Det er fantastisk og siger noget om, hvor stærk opbakningen til det danske landshold er, og at det helt sikkert kommer til at betyde noget for os,« lyder det med et stort smil fra Gidsel.

»Danske tilskuere i så store mængder, jeg hører, der kommer i så stor en hal, det vil have en effekt på kampen og landsholdet. Det kan vi kun glæde os til. Vi glæder os altid til slutrunder, men når det så er halvt hjemmebane, kan man kun glæde sig rigtig meget,« siger han.

Noget, der også får ham og de andre til at stoppe op, kigge rundt og lige tænke på, hvad det egentlig er, de repræsenterer.

»Vi repræsenterer noget, der er langt større end vores egne røve, vi repræsenterer et helt land. Det er fantastisk, man kan kigge op på tilskuerrækkerne og se det. Det kunne man fx ikke i Egypten, der blev man ikke mindet om det andet end os 20 omkring det. Man er flere i projektet om at blive verdensmester igen. Det kommer helt sikkert til at betyde noget på banen, at der bliver taget en masse pres fra os. Vi bliver støttet endnu mere, modstanderen bliver presset, hvis der sidder en masse danskere og synger på dansk. Det kan vi kun glæde os til,« jubler han.

Danmark spiller første kamp fredag aften, hvor Belgien venter i Malmö Arena.