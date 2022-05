Selvom den aktive karriere er forbi, kører det stadig som smurt for skiløberen Sophie Fjellvang-Sølling.

Den danske fanebærer ved Vinter OL 2010 har sammen med manden Casper Barfoed solgt deres villa i Hellerup for hele 17,2 millioner. Det skriver Se&Hør.

Den næste 300 kvm. store rødstensvilla i Gentofte var udbudt til 18 millioner, men det endte altså med et – i det prisleje – mindre afslag på 800.000 kroner.

Parret købte boligen i 2018, og her var prisen 9,5 millioner kroner – altså 7,7 millioner mindre end salgsprisen i 2022, hvor de nye ejere overtager i juni.

Sophie Fjellvang-Sølling og partneren Silas Holst vandt Vild med Dans i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen

Af salgsannoncen fremgik det, at der var foretaget omfattende renovering af huset, så nettofortjenesten er altså noget mindre end de 7,7 millioner.

Den tidligere Vild med Dans-vinder, der arbejder som tandlæge og også har givet den som kommentator for Discovery, har tilsyneladende ikke de store planer om at forlade området, for parrets nye hus er ifølge Vores-Hellerup.dk beliggende i Hellerup.

Den nye villa på 155 kvm kostede 8.575.000 kr.

Som aktiv nåede Sophie Fjellvang-Sølling at skaffe 16 DM-guldmedaljer, og ved VM i 2007 blev hun nummer ni. Dengang skruede hun lidt ned for tandlægestudiet og gik all in på OL i 2010, der blev holdt i Vancouver. Drømmen var dog tæt på at briste, eftersom hun brækkede ryggen under et år, før det gik løs.

På fornem vis kæmpede hun sig tilbage, scorede en fjerdeplads i World Cuppen umiddelbart før OL og kom med som fanebærer. Det endte dog med en 21. plads til den danske ski cross-atlet.