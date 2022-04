Gamle tegninger bekræfter det rigtig nok.

Under jorden på Krogsbølle Kirkegård på Nordfyn gemmer der sig mere, end man måske lige skulle tro. I hvert fald blev graver Parick Sebjerg overrasket, da han for nyligt skulle gøre græsplænens kanter pæne. Her ramte han nemlig noget hårdt.

»Jeg tænker bare, at det er en flot sten, men da vi prøver at grave den op, går det op for os, at den er meget stor,« siger han. Han fortalte første gang historien til Fyens.dk.

Han begyndte at undersøge, hvor langt stenen rækker, og det gik op for ham, at der var tale om flere meter. Og derudover finder han også en anden stor sten i jorden lidt væk derfra.

Patrick Sebjerg undrede sig, da han indså, der var en trappe under jorden. Foto: Privat. Vis mere Patrick Sebjerg undrede sig, da han indså, der var en trappe under jorden. Foto: Privat.

Det skulle vise sig, at der var tale om en trappe, der gik ned i jorden. Patrick Sebjerg fandt nemlig hurtigt det første trin.

»Først og fremmest undrede jeg mig. Jeg havde ikke hørt om, at der skulle være en trappe der,« siger Patrick Sebjerg.

»Derefter tænkte jeg bare, at jeg hurtigst muligt skulle have fat i menighedsrådet og høre, om der var nogen, der kendte noget til den her trappe, og så skulle jeg have spurgt, om jeg måtte grave den op.«

Det viste sig , at der kun var en af menighedsrådsmedlemmerne, der mente, han havde hørt om en gammel trappe.

Her ses en af de gamle tegninger, man har fundet om kirkegårdens skjulte gravkammer. Foto: Privat. Vis mere Her ses en af de gamle tegninger, man har fundet om kirkegårdens skjulte gravkammer. Foto: Privat.

Efter at have været i arkiverne, har man nu fundet ud af, at der er tale om en trappe, der fører ned til et godt gemt og indtil nu glemt gravkammer, hvor der formentlig er flere adelige begravet.

Man ved dog ikke med sikkerhed, hvem der er begravet dernede, selvom man har fundet flere papirer og tegningerne om gravkammeret. Man mener, det er greveslægter fra området. Formentlig medlemmerne af de adelige slægter fra den nærliggende Egebjerggaard.

Nu har graveren fået lov til at udgrave trappen og passagen til det hemmelige rum under jorden, men hvis der skal brydes ind til gravkammeret for at undersøge rummet nærmere, skal Nationalmuseet være indover, har de meldt.

»Der er jo gravfred i Danmark, og vi skal være sikre på, at alle love og regler bliver overholdt,« siger Patrick Sebjerg.

Uanset om der bliver givet tilladelse til, at man kan komme ind i rummet, skal området omkring trappen i hvert fald sættes i stand og bringes tilbage til fordumstider.

Men hvornår præcis det er, ved man heller ikke med sikkerhed.

»Altså kirkegården er fra 1873, så gravkammeret kunne godt stamme fra samme tid,« siger Sebjerg.