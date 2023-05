Med udsigt til en knastør afslutning på maj er der gode chancer for, at måneden ender på top-10 over de tørreste maj måneder, siden målingerne begyndte i 1872.

Det skriver DMI, som foreløbig har målt et nedbørstal på sølle 14,1 millimeter på landsplan.

Det får nu vejrtjenesten til at advare om forhøjet risiko for brandfare.

Tørkeindekset er allerede nu forhøjet over de østlige egne, og DMI advarer om, at det med en daglig fordampning, der er temmelig stor på denne årstid, kun kan bevæge sig en vej: Op.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/Arkiv

Det er især lette sandjorde, der hurtigt vil udtørre, og dermed får forhøjet risiko for brandfare.

DMI opfordrer til, at man holder øje med brandfareindekset via hjemmesiden Brandfare.dk.

Hovedstadens Beredskab tweetede også tidligere på ugen, at de frarådede brugen af ukrudtsbrænder, når det er så tørt som nu.

Det skete i forbindelse med, at de var blevet kaldt ud til en brand forårsaget af netop en ukrudtsbrænder.

Sidste år rykkede brandvæsenet ud til mere end 360 brande forårsaget af ukrudtsbrændere, fremgår det af Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

I to tredjedele af tilfældene nåede det at udvikle sig til en reel bygningsbrand, inden brandvæsnet nåede frem.

Man skal også være opmærksom på brandfarerisikoen, inden man tænder grillen.

I 2022 måtte brandvæsenet rykke ud til 243 brande, der var forårsaget af uforsigtig brug af grill og bål.

Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Her er det specielt asken, der er den helt stor synder, da den tegner sig for næsten 70 procent af de formodede årsager til brandene, skriver Beredskabsstyrelsen.

»Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og fri for gløder. Vent derfor med at smide asken ud, til det med sikkerhed er slukket helt,« sagde Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber i en pressemeddelelse tidligere i år.

Eftersom der kun er meget lille chance for regn de kommende dage, er der alt mulig grund til at passe på.

Ifølge DMI er der dog et stykke inde i juni mulighed for, at solen får varmet luften tilstrækkeligt op til, at den stiger højt til vejs og danner kraftige byger.

Regnen kan dog være ret ujævnt fordelt.

Nogle dele af landet vil kunne få en del regn, mens andre intet får. Derfor skal haveejere og landmænd berede sig på, at det kan blive nødvendigt at tage kunstvanding i brug, hvis planterne skal opleve, advarer DMI.